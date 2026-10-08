Äsja Eestiski võistelnud vormelitäht sõitis ühelt GP-lt järgmisele rattaga

37-aastase Bottase elukaaslane on Austraalia profirattur Tiffany Cromwell, kes on viimastel aastatel keskendunud kruusasõitudele ja ka Bottase pannud rattasporti armastama. Suvel teenis soomlane Tšehhis toimunud kvalifikatsioonivõistlusel oma vanuseklassis koha kruusasõidu MM-il, mis toimub aga sel nädalal ja paraku jääb Bottasel seal osalemata.

Septembri lõpus võistlesid mõlemad Tartu rattamaratonil, kus Bottas saavutas 88. koha; Cromwell oli neli minutit kiirem ja teenis naiste arvestuses esikoha. Pärast Malaisia GP lõppu eelmise nädala pühapäeval istus Bottas ratta selga ning alustas 420-kilomeetrist sõitu Singapuri, kuhu ta jõudis kolmapäeva õhtul.

"Nägin madusid ja olin alguses nende pärast mures, aga tegelikult oli kõik hästi. Nad ajasid lihtsalt oma asja," rääkis Bottas reporteritele. "Nägin kobra, üks püüton läks minu ees üle tee. Pidin ühest sisalikust üle hüppama, sest nägin teda viimasel minutil. Üks koer ajas mind taga ja pidin teel lehmade taga veidi ootama," loetles Bottas kokkupuuteid kohaliku loomakuningriigiga.

Et Kagu-Aasia kuumusest pääseda, sõitis Bottas ka pärast päikeseloojangut. "Öösel džunglis sõitmine oli metsik kogemus. Need helid... su mõistus hakkab sinuga mänge mängima, aga pead lihtsalt oma sõidule keskenduma," sõnas soomlane.

Karjääri jooksul kümme F1 etappi võitnud Bottase hooaeg on olnud keeruline: Cadillac on ainsaks meeskonnaks, mis pole tänavu kogunud veel ühtegi punkti ning kahel korral vormel-1 sarja teisena lõpetanud soomlane on käesoleval hooajal pooleli jätnud seitse etappi. Punktideta jäi ta ka tunamullu Sauberi eest sõites.