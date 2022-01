Kaks Norra murdmaasuusatajat andsid Pekingi eel positiivse koroonaproovi

Kolmapäeval peetud pressikonverentsil ütlesid Norra koondise peatreener Espen Bjervig ja koondise arst Öystein Andersen, et esimesena andis positiivse proovi sprinditreener Arild Monsen.

"Monsen andis positiivse koroonaproovi mõned päevad tagasi, kui ta saabus Oslosse. Seejärel testisime kaks päeva järjest kõiki oma sportlasi, nende proovid olid negatiivsed. Kui tegime aga PCR-testid, siis saime teada, et kaks meie suusatajat on siiski koroonaviirusega nakatunud," ütles peatreener Bjervig.

"Peale seda, kui Monsen viirusega nakatus, oleme sportlasi pidevalt testinud. Meessuusatajad on teistest eraldatud, nad söövad oma tubades ja ei ole sealt väljunud."

"Täiesti selge on see, et ükski sportlane homme [neljapäeval] olümpiale ei sõida. Väljasõit lükkub edasi," lisas ta.

"Me oleme teistest eraldanud need, kes on nakatunud ning me proovime järgmiste päevade jooksul nii palju testida kui võimalik, et vaadata, kas leiame veel nakatunuid. Me ei saa välistada, et neid on rohkem kui kaks," ütles koondise arst Andersen.

Meestekoondis on pärast seda, kui Monsen positiivse proovi andis, isolatsioonis Itaalias. Meeste väljasõit Pekingisse lükati juba korra edasi 27. jaanuarilt 31. jaanuarile. Kohale jõudes on neil esimese võistluseni aega vaid viis päeva.