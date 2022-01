Kriis Norra suusakoondises: koroonas on ka kahekordne olümpiavõitja

Kui kolmapäeval teatas Norra suusaliit, et Pekingi olümpiamängudeks valmistuvad Heidi Weng ja Anne Kjersti Kalva on andnud positiivse koroonaproovi, on viirus nüüd jõudnud ka meeste koondisesse.

"Täna tegime uued testid, kartuses, et nakatunuid on veelgi ja kahjuks on täna andnud positiivse koroonaproovi Simen Hegstad Krüger," rääkis Norra koondise arst Öystein Andersen neljapäevasel pressikonverentsil. "Mõistagi on ta oma toas isoleeritud; tal ei esine sümptomeid," lisas Andersen.

28-aastane Hegstad Krüger võitis PyeongChangi olümpiamängudel kuldmedali nii 30 km suusavahetusega sõidus kui teatesõidus ja sai 15 km vabatehnikadistantsil kaela hõbemedali. Et Pekingis toimub suusavahetusega sõit juba 6. veebruaril, jääb mehel kuldmedal kaitsmata.

"Kõigi jaoks, kes on sellest mõjutatud, on praegune olukord äärmiselt kurb. Muidugi puudutab see kogu koondise personali ja kõiki suusatajaid. On väga raske," lisas murdmaakoondise peatreener Espen Bjervig.