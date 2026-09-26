Eesti quadide koondis sai rahvuste krossi kvalifikatsioonis teise koha

Kõik kolm Eesti quadisõitjat võitsid oma kvalifikatsioonis stardi, kuid ameeriklastele laupäeval vastu ei saadud. Külgkorvide koondise jaoks kujunes päev keeruliseks, sest Markus Normak/Tomass Daniels Dukulis kukkusid kvalifikatsiooni alguses ning pühapäeval starti ei lähe.

Dardon-Gueugnoni rada on väga järskude tõusude ja langustega, kõva pinnasega ning suhteliselt kitsas, mistõttu on möödumiskohti vähe. Reedel toimunud loosimisel oli mõlemal Eesti koondisel põhjust rahul olla – quadid said stardikoha valimiseks kolmanda ning külgkorvid teise valiku.

Quadide arvestuses on Prantsusmaal stardis 12 riiki ning iga koondise liige sõitis oma grupis eraldi kvalifikatsiooni. Kõik kolm eestlast võitsid oma kvalifikatsioonis stardi. Rasmus Sõna lõpetas A-grupis kolmandana, Karl-Robin Rillo ja Kevin Saar olid oma gruppides teised. Ameeriklastele eestlased seekord vastu ei saanud ning kolme sõitja tulemuste põhjal saavutas Eesti koondis kvalifikatsioonis teise koha.

"Stardivõit oli väga magus. Lasin kaks sõitjat mööda, aga arvan, et elu parim sõit seni. Kurvides tekib ainult üks soon, mis vähendab möödasõiduvõimalusi oluliselt. Proovime homme ka stardivõidud saada, loodetavasti õnnestub see kahekesi koos, siis on lihtsam konkurente blokkida," rääkis Sõna.

Ka Rillo võttis stardivõidu, kuid pidi sõidu jooksul ameeriklase kiirust tunnistama. "Rada oli mõnusalt kastetud. Mõtlesin ühes kurvis üle, USA-kas läks oma trajektoori ja ma ei hakanud üldse pressima. Kohati näen, et suudan järel hoida, aga siis nad lihtsalt lähevad mööda ja ma ei tea, kust nad võtavad selle kiiruse. Esikoha võtmiseks on ikka mingit õnne vaja, puhta sõiduga tundub see liiga kauge unistus," ütles Rillo.

Saar sai oma sõidule läheneda veidi väiksema pingega, kuna teised koondisekaaslased olid oma kvalifikatsioonid juba lõpetanud. "Kui teised olid juba head sõidud ees ära teinud, oli minul pinge maas ja sain teha rahulikult oma sõitu. USA-kad on väga agressiivsed ja suudavad seda agressiivsust lõpuni hoida. Meie peame lihtsalt oma sõidu hästi ära tegema. Tsikli taha meil tulemus kindlasti ei jöö – neil on oskused, kogemused, aastatepikkune töö ja omavaheline heitlus, mis neid edasi viib," rääkis Saar.

Pärast laupäevast kvalifikatsioonipäeva otsustatakse koondise sees, kes Eesti sõitjatest stardib pühapäeval esireast ja kes tagapool. Quadidel sõidetakse pühapäeval kolm võistlussõitu.

Külgkorvide koondise jaoks muutus päev keeruliseks juba kvalifikatsiooni alguses. Markus Normak/Tomass Dukulis kukkusid sõidu esimestel ringidel stardisirgel. Ekipaaž käis üle katuse ning seejärel sõitis üks konkurent veel juhist üle. Normak sai põrutada ja tundis valu vasakus küljes ning viidi haiglasse kontrolli. Normak/Dukulis pühapäeval starti ei lähe.

Eesti teistest ekipaažidest lõpetasid Ülar Karing/Sten Niitsoo kvalifikatsiooni 14. ja Robert Lihtsa/Markus Lina 26. kohal. Lihtsa/Lina sõitu segas ka tehniline probleem. Eesti koondis sai kvalifikatsioonis üheksanda ehk viimase koha.

Kvalifikatsioonitulemus ei tähenda siiski, et Eesti koondise lõpptulemus oleks otsustatud. Külgkorvide punktisüsteemis läheb üks kehvem tulemus arvestusest maha ning ühe sõidu eest saab koondis maksimumpunktid. Seega on pühapäeval Karingul/Niitsool ja Lihtsal/Linal endiselt võimalik Eesti koondise tulemust parandada.

Karing tunnistas, et sõit oli keeruline, kuigi rada pakkus talle ka naudingut. "Start oli nii hull, kogu aeg sind keegi müksas. Kui Normak kukkus ja Lihtsal pritsung ära tuli, siis teadsin, et pean üksi kastanid tulest välja tooma. Rada on minu jaoks probleemne – pikad sirged, suured hüpped, keerutab hirmsasti. Lõpuks väsisin ära ja esimesed läksid kahe ringiga mööda."

Pühapäeval sõidetakse külgkorvide klassis kaks võistlussõitu.