Kläbo lendas Norra koroonalaagrist üksi tagasi kodumaale

Kolm Norra suusakoondise liiget ning treener on nakatunud koroonaviirusega, 25-aastane kolmekordne olümpiavõitja on sel nädalal andnud kaks negatiivset proovi ning ära istunud ka viiepäevase karantiini, mille järel otsustas ta Itaalias treeninglaagris viibiva koondise juurest üksi lahkuda.

"On liiga vara arvata, et oht on möödas. Testima peab iga päev ja peab lootma, et see läheb hästi. On selge, et olukord on segane," tõdes Kläbo reedese pressiteate vahendusel. "Meil ei ole asi kontrolli all. Kõik on andnud endast parima, et viirusest pääseda. Soovin Arildile, Simenile, Anne Kjerstile ja Heidile parimat."

Kläbo reedese eralennu tegid võimalikuks tema sponsorid, norralaste peatreener Eirik Myhr Nossum ja arst Öystein Andersen ei pidanud heaks mõtteks teisi koondislasi lennukile lubada ja nii naasis Kläbo kodumaale üksinda.

"Oleks olnud tore, kui teisedki koondislased oleks lennul olnud, aga koondise treenerid soovitasid nii väikeses lennukis reisida ainult ühel inimesel. Teised meessuusatajad naasevad homme," kirjutas suusataja isa Haakon Kläbo.