X-mängudel kuuenda kulla võitnud Sildaru: olen äärmiselt rahul

"Olen äärmiselt rahul. See, et ma ei saanud eelmisel aastal võistelda ja nüüd ma olen siin tagasi ning võitsin oma teise pipe'i kulla – see tähendab minu jaoks väga palju," ütles Kelly Sildaru Delfile.

"X-mängud on oluline võistlus, mis on üks kord aastas, üks võimalus võita. Oli muidugi kurb, et ma ei saanud eelmisel aastal võistelda. Mul on hea meel, et ma sel aastal siin uuesti vigastada ei saanud, kuna olümpiamängud on ka tulemas. Võib-olla tuleb mõnes kohas tagasi hoida. Pean olema ettevaatlik ja vaatama, et endale siin liiga ei teeks," lisas Sildaru.

Reedene kuldmedal oli eestlannale X-mängudelt juba kuuendaks, lisaks kuuluvad tema auhinnakappi kolm hõbedat ja üks pronks.

Laupäeval osaleb Sildaru pargisõidus, võistlus algab Eesti aja järgi kell 19.00.