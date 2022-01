Kelly Sildaru olümpiast: olen praegu hästi põnevil

Freestyle suusataja Kelly Sildaru on pikalt oodatud olümpiamängudeks enda sõnul saanud hästi valmistuda ning on väikestest tagasilöökidest hoolimata Pekingi mängudeks nii vaimselt kui füüsiliselt väga hästi valmis.

Mainekate X-mängude ja olümpia vahepeal veel nädalaks koju tulnud freestyle-suusataja Kelly Sildaru pääses õnneks X-mängudel pargisõidus juhtunud kukkumisest kerge peapõrutusega, mis mingit jälge pole jätnud. Rennisõidus kulla võitnud Sildaru kukkus pargisõidus esimese sõidu teisel reilil ja tundis kerget uimasust ja peavalu.

"Siis kui ma läksin kellelegi ütlema, et mul natuke halb olla, siis kohe öeldi mulle, et täna sa enam ei sõida, mis oli väga tore, et seda mulle öeldi, sest ma ise kuidagi tundsin, et ma olen võimeline veel sõitma, aga see oleks lisariski võtmine olnud asjatult," meenutas Sildaru. "Õnneks mul ei olnud midagi hullu, praegu on mul kõik hästi, ma olen terve. See oli lihtsalt hästi-hästi väike peapõrutus."

"Pärast kukkumist viidi mind kohe kontrolli, et üle vaadata, kui tõsine vigastus on, aga midagi hullu ei olnud ja kõik testid, mis mulle tehti, läbisin kõik hästi. Juba järgmisel päeval oli mul väga okei olla," lisas Sildaru.

Sildaru kinnitas, et see, et ta võistluse pooleli pidi jätma, ei mõjutanud kuidagi tema olümpiaettevalmistust. "Seda kindlasti mitte. Eks spordis tuleb ikka ette väikeseid ebaõnnestumisi. See minu jaoks midagi ei muutnud," lausus ta.

Ka sügisesest käevigastusest on Sildaru nüüd täielikult taastunud ja tunneb, et edukas hooaja algus on andnud enesekindlust juurde.

Olümpia eel on pakub mõistagi palju kõneainet ka koroonaviirus, Pekingisse jõudes on juba mitmed andnud positiivse proovi, ka Eesti koondise taustajõududest osutus Riho Roosipõllu proov positiivseks. Sildaru nentis, et sellised asjad tekitavad veidi ärevust. "Tundub, et koroona võib iga nurga pealt rünnata. Eks oleme ka üritanud selle nimel võimalikult palju igasuguseid kontakte vältida. Aga mingil hetkel sa paratamatult puutud mingite inimestega kokku," tõdes ta.

Esmaspäeval sõidab Sildaru Pekingisse, kus aega kohanemiseks on nädala jagu. Ta loodab, et sellest aklimatiseerumiseks piisab. "Sel hooajal mul pole isegi USA-sse reisides tagasitulekul väga mingeid probleeme olnud, mis on väga positiivne. Aga nüüd ma ei teagi, mis juhtub, kui ma sinna teisele poole lähen, nii et ma loodan, et midagi hullu ei ole," arutles Sildaru. "Aga tegelikult mul peaks olema ikkagi paar päeva enne kohanemiseks aega, enne kui treeningud hakkavad."

Olümpiapargi ja eesootavate ilmaoludega on samuti vaikselt tutvust tehtud, nii et Sildaru teab, mida oodata. "Seal on hästi tuuline kogu aeg, nii et tegelikult pargisõidu rajale on ka üles reilide osale ehitatud lumest hiina müürid ja see on just selle mõttega, et natukene kaitsta sportlasi tuule eest," selgitas Sildaru. "Aga üldiselt seal peaks olema päikseline ilm, vahepeal on pilves ja sajab lund, aga tundub, et seal on vist üpris külm. See võib-olla ei ole kõige positiivsem."

Kuigi võib arvata, et Sildaru üks peamisi konkurente on hiinlanna Eileen Gu, ei hakanud eestlanna kedagi esile tooma. "Väga raske on niimoodi öelda, kõik tüdrukud on väga tugevad. Ühel võistlusel on üks parem, teisel teine. Kedagi konkreetset on raske välja tuua," ei hakanud ta pakkuma, kes talle kõige rohkem konkurentsi võiksid pakkuda.

2018. aasta olümpialt jäi Sildaru vigastuse tõttu kõrvale, seetõttu on ta tänavust olümpiat õige kaua ootama pidanud. "Ärevust otseselt ei ole, sellist nagu halba ärevust. Pigem on see, et olen praegu hästi põnevil, et ma saan olümpiale minna," tunnistas ta. "Iga päevaga hakkab rohkem kohale jõudma, kui suure võistlusega ikkagi tegu on – kõik tippsportlased üle maailma tulevad sinna kohale. Mul on üleüldse kuidagi nii hea meel või uhke tunne, et saan sinna minna, et ma olen üks nendest sportlastest, kes seal olla saab."

Kelly Sildaru alustab Pekingis võistlemist Big Airi hüpetega 7. veebruaril. Kokku võistleb Sildaru kolmel alal – lisaks veel ka enda trumpalal pargisõidus ning seejärel rennisõidus.