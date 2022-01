Kontaveit alustas Austraalia lahtisi kindla võiduga

Turniiril 6. asetatud Kontaveit alustas pisut rabedalt, aga läks üha paremasse hoogu ja võitis lõpuks mängu tunni ja 21 minutiga.

"Esimese ringi mängud on alati pisut närvilised, aga olen väga rahul sellega, kuidas lõpuks mängu käima sain. Tundsin, et mängisin üha paremini ja paremini. Olen väga õnnelik, et võitsin!" ütles Kontaveit mängujärgses väljakuintervjuus.

Kohtumise esimene geim oli mängu üks pikimaid, Kontaveidil tuli kohe kaks murdepalli päästa. Järgmises geimis oli eestlannal endal kaks murdepalli, aga tal ei õnnestunud neid kätte saada ja seejärel suutis Siniakova Kontaveidi servi murda ning 2:1 ette minna.

Siis aga võitis Kontaveit kuus geimi järjest ja seti kindlalt 6:2.

Teise seti alguses õnnestus Siniakoval Kontaveidi hoogu pisut pidurdada ja ise kaks geimi järjest võita ning taas 2:1 juhtima asuda. Sarnaselt esimesele setile sai Kontaveit jälle murde kohe tagasi ja uuesti murdis ta kuuendas geimis, minnes 4:2 ette.

Seisul 5:3 matšivõidu eest servima asudes pidi Kontaveit esmalt kaks murdepalli päästma, aga lõpuks vormistas ta võidu teisel matšpallil.

Kontaveit oli mängu jooksul pisut serviga hädas, tema esimese servi õnnestumisprotsent oli kahe seti peale 59. Esimeselt servilt võitis ta 78 protsenti punktidest – Siniakova ainult 49 –, aga teiselt servilt vaid 38. Siniakova sama näitaja oli 39 protsenti.

Kontaveit servis kolm ässa ja tegi neli topeltviga, Siniakova sai kirja samuti neli topeltviga ja kaks ässa.

Äralöökidest teenis Kontaveit 26 ja Siniakova 17 punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 28 ja tšehhitaril 33. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 77 ja Siniakova 56.

Kontaveit realiseeris 14 murdevõimalusest viis, Siniakova suutis 11 murdepallist ära kasutada kaks.

Teises ringis läheb Kontaveit vastamisi 19-aastase taanlanna, endise juunioride maailma esireketi Clara Tausoni (WTA 39.) ja austraallanna Astra Sharma (WTA 97.) vahelise kohtumise võitjaga.

Kontaveit - Siniakova:

Enne mängu:

Kontaveit alustas hooaega eelmisel nädalal Sydneys, kus jõudis poolfinaali. Seal oli tal seitse matšpalli, aga lõpuks pidi eestlanna tasavägises mängus tunnistama mulluse Prantsusmaa lahtiste võitja Barbora Krejcikova (WTA 4.) paremust.

26-aastane Kontaveit mängib Austraalia lahtiste põhiturniiril seitsmendat korda ning viiendat korda kuulub ta asetatud mängijate sekka. Asetatuna pole Kontaveit kunagi Austraalia lahtistel avaringis kaotanud. Mullu jõudis ta Melbourne'is kolmandasse ringi, senine parim tulemus on aga veerandfinaal (2020).

25-aastane Siniakova on eelmise hooaja lõpust kaotanud neli mängu järjest, seejuures aasta viimase kaotuse sai ta Moskvas, kus jäi kahes setis alla just Kontaveidile. Tänavust aastat alustas Siniakova Melbourne'is, kus kaotas avaringis kahes setis ungarlanna Anna Bondarile. Eelmisel nädalal jäi paarismängu maailma esinumber Siniakova Adelaide'is esimeses ringis kindlalt 1:6, 2:6 alla noorele USA tähele Coco Gauffile.

Siniakova mängib Austraalia lahtistel üheksandat korda, seni on ta vaid kahel korral jõudnud avaringist edasi – aastatel 2015 ja 2018.

Kontaveit ja mullu Tokyo olümpial koos Krejcikovaga paarismängus kulla võitnud Siniakova on varem omavahel mänginud viiel korral, eestlanna juhib mängudega 4:1.

Eelmisel aastal mängisid nad kahel korral – Clevelandi veerandfinaalis jäi Kontaveit peale 6:3, 5:7, 6:2 ja Moskvas 6:3, 6:3. Mäletatavasti võitis Kontaveit nii Clevelandi kui Moskva turniiri.