Kontaveit: esimesed mängud ei ole kunagi lihtsad

"Natuke närviline algus võib-olla. Ühelt poolt oli keeruline servida, sest päike oli palliviskel otse näkku," lausus Kontaveit pärast edukat algust.

"Serv on see, mida oleks tahtnud täna paremini teha, aga arvan, et mingi hetk esimese seti keskel sain närvidest jagu ja hakkasin paremini mängima. Tundsin end väljakul juba kindlamalt."

Kontaveidi sõnul on tema üldine enesetunne okei. "Esimesed mängud ei ole kunagi lihtsad, aga ma arvan, et tundsin end mugavamalt-mugavamalt väljakul. Üldiselt arvan, et turniiri alguseks korralik võit."

Tegemist on eestlanna esimeses suure slämmi turniiriga maailma esikümne mängijana. Kas sellest ka lisatähelepanu tema vastu? "Mingil määral on rohkem tähelepanu. Kohe mängisin küllalt suurel väljakul," vastas ta.

"Üldiselt on tähtis keskenduda sellele, mis toimub väljakul ja kuidas mina end väljakul tunnen, kuidas endaga hakkama saan. Tiba on tähelepanu rohkem ja kirjutatakse rohkem, aga drastilist muutust ei ole."