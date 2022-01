Kontaveit alustas Austraalias aastat kindla võiduga

Sydneys toimuval WTA 500 kategooria turniiril neljandat asetust omav Kontaveit päästis tund ja 12 minutit kestnud kohtumise jooksul ainsa hiinlannal olnud murdepalli ja murdis ise kolmel korral viiest võimalusest. Eestlanna võitis esimeselt servilt 89 protsenti mängitud punktidest.

"Tunnen sisemist enesekindlust ilma endale suurt pinget panemata," sõnas Kontaveit pärast võitu. "Hooaja lõpp oli füüsiliselt väga kurnav. Kuigi nüüd tunnen end hästi ja olen taas valmis mängima, on see ikkagi uus hooaeg. Olen õnnelik, et olen tagasi, aga ma ei oota endalt midagi hullumeelset."

Sydney turniiri teises ringis läheb eestlanna vastamisi kvalifikatsioonist alustanud mängijaga. Esmaspäeval oli võidukas ka Kontaveidi võimalik vastane veerandfinaalis, Petra Kvitova, kes alistas Hollandi tennisisti Arantxa Rusi 3:6, 7:6 (4), 7:5. Konkurentsist langes Läti esireket Jelena Ostapenko, jäädes 6:7 (1), 1:6 alla maailma kaheksandale reketile Paula Badosale.