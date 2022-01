Palju eksinud Kontaveit kaotas Austraalia lahtistel Taani tulevikutähele

Mäng sai eestlanna jaoks kurjakuulutava alguse, kui Tauson murdis Kontaveidi servi kohe matši avageimis. Taani tulevikutäht kasutas talle langenud võimalused ära, samal ajal oli Kontaveidi mäng liimist lahti ja nii murdis Tauson ka seitsmendas geimis.

Kahes viimases geimis ei saanud Kontaveit ühtegi punkti, 36 minutit kestnud esimeses setis tegi ta 16 lihtviga taanlanna nelja vastu.

Teises setis murdis Kontaveit neljandas ja kuuendas geimis, aga kaotas kohe murrete järel ka oma servi. Seejärel läks taanlanna üheksandas geimis Kontaveidi servil 40:0 ette, murdis ja hoidis seejärel oma pallingut nulliga.

Matš kestis tund ja 20 minutit, Tauson servis viis ässa Kontaveidi kahe vastu, eestlanna võitis esimeselt servilt 55 ja teiselt 37 protsenti mängitud punktidest. Taanlanna vastavad numbrid olid 73 ja 57 protsenti. Tauson sooritas 20 äralööki Kontaveidi 15 vastu, eestlanna patustas 27 lihtveaga (Tauson 13).

.

Kuuenda asetusega Kontaveit alustas Austraalia lahtisi kindla võiduga, alistades avaringis 6:2, 6:3 tšehhitari Katerina Siniakova (WTA 48.).

"Serv on see, mida oleks tahtnud paremini teha, aga arvan, et mingi hetk esimese seti keskel sain närvidest jagu ja hakkasin paremini mängima. Tundsin end väljakul juba kindlamalt," rääkis Kontaveit pärast võitu Eesti ajakirjanikele.

Kontaveidi sõnul on tema üldine enesetunne okei. "Esimesed mängud ei ole kunagi lihtsad, aga ma arvan, et tundsin end mugavamalt-mugavamalt väljakul. Üldiselt arvan, et turniiri alguseks korralik võit."

Kuu aja eest 19. sünnipäeva tähistanud taanlanna oli oma avaringi kohtumises parem austraallannast Astra Sharmast (WTA 97.) 6:3, 6:4. 2019. aastal võitis Tauson Melbourne'is Austraalia lahtiste juunioride turniiri.

Tausonist on maailma edetabeli esisajas noorem vaid 17-aastane ameeriklanna Cori Gauff, omavahel pole taanlanna ega eestlanna varem kohtunud. Kolmandas ringis läheb võitja vastamisi horvaatlanna Ana Konjuhi (WTA 58.) ja ameeriklanna Danielle Collinsi (WTA 30.) vahelise kohtumise võitjaga.