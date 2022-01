Olümpiavõitja jaoks lõppesid Austraalia lahtised teises ringis

24-aastane šveitslanna pidi teises ringis tunnistama ameeriklanna Amanda Anisimova (WTA 60.) 2:6, 5:7 paremust. Avasetis läks Bencic 1:0 juhtima, kuid seejärel lasi ameeriklannal võita järgmisest seitsmest geimist kuus ja kaotas avaseti 2:6.

Teine sett oli tasavägisem, Bencic suutis mitmel korral seisu viigistada, ent noor ameeriklanna ei lasknud Bencicil kordagi eduseisu haarata ja teine sett lõppes 7:5 Anisimova kasuks. Anisimova kolmanda ringi vastaseks on tiitlikaitsja Naomi Osaka (WTA 14.).

Neljakordsel suure slämmi võitjal Naomi Osakal kulus tund ja kuus minutit, et 6:0, 6:4 tulemusega alistada Madison Brengle (WTA 54.). Teises setis läks Brengle 4:3 juhtima, kuid Osaka rabeles kaotusseisust välja ja võitis teise seti 6:4.

Maailma neljas reket Barbora Krejcikova jõudis esimest korda Austraalia lahtistel kolmandasse ringi, kui ta sai 6:2, 6:3 tulemusega jagu hiinlannast Xiyu Wangist (WTA 139.).

"Ma ütleks, et oli väga keeruline matš, sest ta [Wang - toim.] on väga talendikas mängija. Ta servib väga hästi ja kiiresti. Mul on heameel selle üle, kuidas ma mängisin. Üritan iga mänguga paremasse vormi saada," rääkis Krejcikova pärast matši.

Kolmandas ringis kohtub Krejcikova lätlanna Jelena Ostapenkoga (WTA 27.), kes oli teises ringis 4:6, 6:2, 6:4 tulemusega üle ameeriklannast Alison Riske'st (WTA 46.).

Maailma edetabelis Anett Kontaveidi järel kaheksandat kohta hoidev Maria Sakkari alistas teises ringis 19-aastase hiinlanna Zheng Qinweni 6:1, 6:4. Sakkari sai esimeselt servilt 71 ja teiselt 50 protsenti punktidest, Qinwenil olid vastavad näitajad 61 ja 25 protsenti. Järgmises ringis mängib Sakkari venelanna Veronika Kudermetova (WTA 32.) vastu.

Anett Kontaveit (WTA 7.) mängib teises ringis endise juunioride maailma esireketi Clara Tausoniga (WTA 39.), matš algab Eesti aja järgi neljapäeva öösel kell 02.00. Kaia Kanepi (WTA 115.) järgmiseks vastaseks on tšehhitar Marie Bouzkova (WTA 86.), kohtumine leiab aset neljapäeva hommikul.