Kontaveit sai loobumisvõidu ja tagas koha poolfinaalis

Peaaegu tund pärast väljakul viibimist võttis Jabeur esimese seti lõpus meditsiinilise pausi ning üritas siis teist setti alustada. Pärast servimist aga oli selge, et edasi tuneeslanna mängida ei suuda. Kontaveit võitis esimese seti 6:4 ning sai kirja loobumisvõidu.

"Loodan väga, et Onsil hakkab järgmiseks nädalaks parem ja tal pole midagi tõsist viga," ütles Kontaveit mängujärgses intervjuus. "Esimene sett oli tõeliselt võituslik ja meil on varemgi olnud raskeid matše, kuid ta on alati tasemel olnud. Ma olin väga õnnelik, et mul õnnestus esimene sett võita."

Kontaveit kohtub poolfinaalis Krejcikovaga, kes alistas 6:0, 6:2 prantslanna Caroline Garcia (WTA 75.). Kontaveit ja Krejcikova kohtusid viimati kaks kuud tagasi WTA aastalõputurniiril Mehhikos, kus eestlanna sai kindla 6:3, 6:4 võidu.

"Kindlasti tuleb raske matš. Ta mängib suurepäraselt ja on saanud häid võite," rääkis Kontaveit. "Hooaeg on alles alguses ning viimati me mängisime hooaja lõpus. Tingimused olid teised."