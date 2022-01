Kontaveit jõudis Sydneys veerandfinaali

Kontaveit jäi esimese seti alguses küll 0:2 taha, aga suutis kiiresti viigistada. Kolmanda geimi võitis taas Ruse, kuid siis võitis eestlanna neli geimi järjest ning seti 6:3.

Teises setis mängis Kontaveit juba enesekindlamalt ning võitis peale esimese geimi kaotamist kuus geimi järjest. Matši jooksul võitis Kontaveit 73 protsenti esimeselt servilt mängitud punktidest.

Veerandfinaalis läheb Eesti esireket vastamisi Tuneesia tennisisti Ons Jabeuriga (WTA 10.), kes võitis esimest korda omavahelistes kohtumistes tšehhitari Petra Kvitovat (WTA 21.) 6:4, 6:4.

Kontaveit ja Jabeur on varem omavahel kohtunud neljal korral ning kolm neist on võitnud Jabuer.

"Anett on suurepärane mängija. Eelmisel aastal ma ütlesin talle, et ta lõpetaks minu jälitamise, sest ta järgneb mulle igal pool," ütles Jabeur pärast matši Kvitovaga. "Aga on tore, et ta siin mängib. Ta on hea mängija ja kohtumised, mis me omavahel mänginud oleme, on alati rasked olnud. Ma tean, et surve on minul, mitte temal."

"Ta [Kontaveit] annab endast kõik ja teda ei huvita tulemused. Ma proovin täpselt sama teha ja võita," lisas Jabeur.