Eesti lumelauduritel jääb vajalikest taustajõududest puudu

Eesti suurim medalilootus Pekingi Taliolümpial on freestyle-suusataja Kelly Sildaru. Sildaru edu on kaasa toonud eestlaste hulgas freestyle-suusatamise populaariseerimise ja keskmine spordisõber suudab peast nimetada ilmselt rohkem freestyle-suusatajaid kui kunagi varem.

Selle valguses räägime aga teisest noorte seas populaarsest talispordialast, mis enne Sildarusid tundus olevat atraktiivsem ja populaarsem kui freestyle-suusatamine - lumelauasõit.

Eesti lumelaudurid pole taliolümpiamängudel kunagi võistelnud. Kõige lähemal oli sellele lumelauakrossi sõitja Kadri Pihla, kes erinevatel põhjustel siiski 2014. aasta taliolümpiamängudele võistlema ei pääsenud. Küll aga võistles ta regulaarselt MK-etappidel ja esindas Eestit ka mitmel erineval MM-l.

2018. aasta taliolümpiamängudele proovis pääseda lumelaudur Siim Aunison, kes kogus hooandja kaudu endale selle eesmärgi täitmiseks raha. Ligi pool aastat enne olümpiat otsustas ta aga tippspordiga lõpparve teha, kuna vajalike taustajõude ta endale ei leidnud. Just taustajõud on Kadri Pihla sõnul midagi, mis sportlasel peab olema, et sellel alal läbi lüüa.

"Isegi kui on hakkajaid ja motiveeritud noorsportlasi, siis peab neil olema keegi, kes neid aitab, treenib ja võistlustel kaasas käib. Miks näiteks Kelly Sildaru on nii kaugele jõudnud seisneb selles, et tema isa on sellesse algusest peale panustanud oma aega ja energiat. Tihti jääb noorsportlastel kõigest sellest puudu ja meil pole vajalikku struktuuri üles ehitatud, mis aitaks sportlasel nii kaugele jõuda," rääkis Pihla.

Lumelaudureid on Eestis küll. Naiste hulgast saab välja tuua Ivika Jürgensoni, kes küll võistlusspordiga ei tegele, aga esindab Eestit rahvusvahelistes lumelaua filmides. Võistluspordi poole pealt jääb sõelale hetkel aga vaid üks nimi – Marten Kikas.

22-aastane Kikas võistles oktoobris ka Šveitsis toimunud MK-etapil, kus sai Big Air hüpetes 21. koha. Stabiilset osalemist ei ole aga veel ka temal ette näidata. Uusi tuuli proovib Eesti lumelauamaastikule tuua ligi kolm kuud Eesti lumelaua alakomitee juhatuse esimehena ametis olnud Priidik Vesi.

"Kui võistlussporti vaadata, siis meil on ainult üks sportlane, kes on n-ö tipu poole pürgimas. Üldiselt võib nii öelda, et ootame järelkasvu. Selle nimel töö käib, meil on Eestis vastavad klubid ja head talvetingimused," rääkis Vesi.

Kuula pikemalt Vikerraadio saatest "Spordipühapäev". Saatejuhiks on Ragnar Kaasik.