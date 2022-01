Väino Treiman jätkab Adaveres uisutajate kasvatamist

Tänavu 70-aastaseks saav Väino Treiman kasvatab Adaveres jätkuvalt noort kiiruisutajate põlvkonda. 250-meetriselt ovaalilt alustades on olümpiale jõudnud Saskia Alusalu ja Marten Liiv. Siin kasvas uisutajaks ka Mart Markus. Ajad on teised, kuid kapten sama. Praegu kuulub Adavere treeninggruppi 40 last.

"Kõige rohkem on meil algklassides lapsi, sest neid on koolis ka kõige rohkem. Oli aastaid, kus tuli Adaverre kooli esimesse klassi ainult kaks last. Aga eelmine aasta tuli 13 ja tänavu aasta tuli vist 12," lausus kiiruisutamistreener Väino Treiman. "Nii et algklassides lapsi on ja lasteaias on ka tulemas. Selle tõttu ongi just see väikeste grupp kõige parem."

"Aastad on teinud hellaks. On olnud küll ja küll lapsi, kes, vaatad lasteaias, et no sellest tuleb tõsine tegija. Siis paraku ei jõua kuhugi," lisas Treiman. "Aga ka hetkel on siin päris toredaid lapsi ja ma loodan, et mõni ikka jätkab."

Lapsevanemad on tulnud appi. Näiteks pealinnas võistlustel käiakse ikka kaasas. Lapsevanema ja harrastaja Marek Saare kaks last läksid uisutrenni nelja-viieaastaselt. "Enamikul on olnud ikka vanemad kaasas ja raja ääres alati ergutamas," ütles ta.

Kui palju neid vabu nädalavahetusi talve jooksul üldse lapsevanematel on? "Jah, nendega on väga tuuga, jah. Neid ei jätku väga. Vahest harva. Neid jääb väheseks."

Kaheksa-aastane Grettel on uisutrennis käinud lasteaiast peale. Treeningud hõlmavad mõistagi ka sisetingimustes tehtavat sporti. "Kui me oleme sees olnud, oleme me jalkat mänginud, siis oleme niisama harjutusi teinud. Ilma uiskudeta hokit oleme mänginud. Ja siis igasugusi asju veel teinud. Jalanõudega ja nii. Me ainult ei uisuta," lausus Grettel.

Kas Grettelil on täitsa oma uisud? "Ma saan kohapealt. Päris minu omad veel ei ole. Väino on mulle kõik need andnud, mis mul on olnud."

Kohalikud on hoolitsenud selle eest, et varustuses tõesti küsimust ei ole. Iga uisuhuviline, kes Adaverre tuleb, leiab endale kahtlemata sobiva paari.

Talviti satub Adaverre üldiselt erinevat laadi uisutamishuvilisi. Sel nädalal andis Väino Treiman uisud jalga Tallinna Kalevi Jalgrattakooli sportlastele.

"Peame oma talvelaagrit tihtilugu Põltsamaal ja see aasta ka oleme siin," sõnas jalgrattakooli vanemtreener Mallor Türna. "Ja üks treeninguelemente ratturite juures on ka uisutamine. Ja seda me siin teeme."

"Kui eilse trenni lõpus oli kaalukauss, mida me täna õhtul teeme, siis öeldi üheselt – uisutame. Nii et see andis nagu sõnumi, et lastele see meeldib. Nende jaoks on see huvitav ja nad saavad ka hakkama."

Treimani sõnul üllatas mullu üks sõpruskond, kuhu kuulus üle 30 mehe. "Tulid kokku, võistlesid. Nüüd saatsid mulle ka e-maili, et oli tore, tuleme see aasta jälle."

Treiman on oma jää suhtes tihtipeale väga kriitiline. Kuidas praegu tundub? "Ma arvan, et täna on väga hea. Tänu sellele, et eile tööpäev oli hommikul kuuest õhtul üheteistkümneni."

Tallinnast tulijad pidavat Adavere jääd Härma staadioni omast tihtipeale isegi paremaks pidama.