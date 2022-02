Olümpial esikümnesse jõudnud Liiv pühendas tulemuse ka esimesele treenerile

"Suur au ja kiitus Väinole, ilma temata ma kindlasti ei oleks siin, kus ma praegu olen," tunnustas 25-aastane Liiv. "Tänu temale leidsin kiiruisutamise, hakkasin armastama kiiruisutamist. Arvan, et mingi osa sellest 7. kohast kuulub kindlasti ka Väino Treimanile."

Väga hea võistluse teinud Liivi jäi medalist lahutama 0,17 sekundit. "Mõtted on kahetised. Medal on käega katsutav, aga samas on see 1000 meetris päris suur vahe. Sel hooajal olen kõige lähemal pjedestaalile olnud 0,15 sekundit. Lõppkokkuvõttes olen ikkagi väga-väga rahul," rõõmustas ta. "Ise olen oma peas natuke analüüsinud võistlust. Võib-olla oleks tahtnud, et esimene 200 meetrit olnuks natuke kiirem. Minu teada oli see 16,6. Sel hooajal Salt Lake Citys oli mul minu arust 16,4. Nii et oleks võib-olla olnud 0,1 kiirem, siis oleks võib-olla natuke lähemal olnud, aga oleks-poleks."

Vahetult enne Liivi ja kanadalase Connor Howe uisutamist tekkis võistlusesse väike paus, kuna jääd tuli parandada ning Liivi hollandlasest treener Erwin ten Hoven arvas, et see mõjutas hoolealuse tulemust. "Ma ise arvan, et mitte – olin suhteliselt rahulik. Sellepärast tahtsin ka enne põhidistantsi sõita kas 500 või 1500 m, saada võistluskogemust kätte. Tänu sellele sain 1000 meetrit väga-väga kergelt, põhimõtteliselt pingevabalt sõitma minna. Selline tunne, nagu oleksin MK-etapil," avaldas Liiv.

Küsimusele, millal ta loodab mõnel suurvõistlusel medali võtta, vastas Liiv: "Selle nimel töö käib. Kõige rohkem tunnengi rõõmu selle üle, et olen viimasel hooajal väga hästi arenenud. See areng on mulle andnud motivatsiooni ja ma loodan, et lähiaastatel, kui mitte järgmisel aastal võiks kindlasti mõelda. Sel hooajal oli juba äkki Salt Lake Citys medal 0,15 sekundi kaugusel. Kindlasti võiks see järgmisel või ülejärgmisel aastal juhtuda."

Jaanuaris rattatreeningul jalga vigastanud Liiv ütles enne olümpiat, et sihib esikümnekohta, aga eelkõige loodab teha tehniliselt hea sõidu. "Viimased aastad olen vaimse treeneriga rääkinud ootustest ja koha-aja planeerimisest. Minu eesmärk ongi, et ma ei mõtle kohale ega ajale, vaid keskendun sajaprotsendiliselt sooritusele. Tulemus on siis soorituse tagajärg. Minu põhifookus viimasel kahel hooajal on olnud, et suudaksin kõik tehniliselt hästi sõita ja suudaksin sajaprotsendiliselt keskenduda sellele, mida tegema pean," selgitas Liiv. "See oli väga hea sõit – sammutihedus, kurvid, kõik oli väga-väga hästi. Viimastes trennides näitasin ka väga head minekut. Ja kui nüüd võtta seda, et jaanuaris tabas vigastus rattal, kaks nädalat ei saanud jääl olla ja siis hakkas kõik uuesti pihta ning nüüd tegin siin ühe parima sõidu sel hooajal, siis kõik läks ikka väga hästi!"

Olümpiavõitjaks tuli hollandlane Thomas Krol ajaga 1.07,92. Hõbeda võitis kanadalane Laurent Dubreuil (+0,40) ning pronks läks norralasele Haavard Holmefjord Lorentzenile (+0,56).