Tenniseekspert Kallus: publik võib mõjutada Djokovici mänge

Varem vaktsineerimisvastaste avaldustega esinenud Djokovic teatas küll teisipäeval, et talle tehti meditsiiniline erand, aga viimaste teadete kohaselt ilmnesid riiki sisenemisel viisaprobleemid.

Tenniseekspert Riho Kalluse sõnul on olukord igakülgselt problemaatiline, kuna ka väljakule saades võib oma sõna öelda sekka tennisepublik.

"Ei tea, millega see lõppeb. Igal juhul ta lõhnab halvasti ja kui ka Djokovic mängima peaks, siis ma kujutan ette, et publiku reaktsioon võib olla päris ebameeldiv," lausus Kallus intervjuus ERR-ile.

Sportlikus plaanis oleks Djokovici kõrvalejäämine kindlasti oluline mõjutaja, sest tegemist on maailma esireketi ja koguni üheksakordse Austraalia lahtiste võitjaga.

Lisaks valitseb meeste tennises olukord, kus 20 suure slämmi turniirivõitu on nii Djokovicil, Rafael Nadalil kui ka Roger Federeril ja 21. esikoht oleks märgiline.

"Seis kolmiku vahel on läinud väga-väga põnevaks. Kahtlemata turniiri mõistes oleks see suur kaotus, kui Djokovic ei mängi," kommenteeris Kallus. "Olukord on igatepidi keeruline ja ebameeldiv, mitte ainult Djokovici, Australian Openi turniiri ja tennisekogukonna jaoks, kui ikkagi rahva ja publiku vastasseis ja võib-olla ka mingisugused boikoteerimised leiavad aset."

Kalluse sõnul on tennisemaailmas palju pingeid ja tõi näiteks naiste maailma edetabelis 195. kohta hoidva venelanna Natalja Vihljantseva, keda ei lubatud vaktsineeritusest hoolimata turniirile, kuna Sputniku vaktsiini ei tunnustata.

"Väga palju mängijaid on kõrvale jäänud. Maailma esireket on kõige rohkem hambus ja pildis. Kindlasti ei tahaks tema nahas olla ja eelkõige tuleb keskenduda turniirile. Kui jama lõppeb ja ta saab mängima, siis publik tribüünidel võib hakata mängu tulemusi väga oluliselt mõjutama," pelgab Kallus.

Austraalia lahtised algavad 17. jaanuaril.