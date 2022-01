Heas hoos Vlhova ei lubanud Shiffrinil rekordit veel enda nimele võtta

Vlhova sai kahe laskumise kokkuvõttes kirja aja 1.56,99, edestades teiseks tulnud ameeriklannat Mikaela Shiffrinit poole sekundiga. Kolmanda koha saanud austerlanna Katharina Liensberger jäi juba enam kui kahe sekundi kaugusele.

Zagrebi võistlusrada oli täis puudelt langenud lehti, soe ilm ja mäel puhunud tugev tuul raskendasid olusid. "Tahtsin lihtsalt puhtalt mäest alla tulla, sest paljudel tüdrukutel oli raskusi," rääkis Vlhova võidu järel. "Oli väga keeruline, sest tingimused ei olnud kõige paremad. Zagrebi rada on ka väga pikk, ehk alla jõudes peab veel kuskilt õhku leidma," lisas slovakitar.

Vlhova on võitnud kaks etappi järjest, viiest seni peetud slaalomivõistlusest on ta esikoha saavutanud neljal. Kaks viimast etappi positiivse koroonaproovi tõttu vahele jätnud Shiffrinil oli teisipäeval võimalus ainuisikuliselt saada enim ühel mäesuusatamise võistlusalal MK-etapivõite teeninud sportlaseks. Nii temal kui legendaarsel rootslasel Ingemar Stenmarkil on 46 võitu, ameeriklannal slaalomis, Stenmarkil suurslaalomis.

Küll jätkab Shiffrin MK-sarja üldliidrina, olles kogunud 830 punkti. Vlhoval on teisena 715 silma ja itaallannal Sofia Goggial 657 punkti.