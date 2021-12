Shiffrin võidutses Prantsusmaal ja tõusis taas MK-sarja üldliidriks

26-aastane ameeriklanna näitas esimesel laskumisel võimsat minekut, kui oli šveitslannast Michelle Gisinist kiirem 0,74 sekundiga ja teistest konkurentidest juba enam kui sekundi võrra.

Kahe laskumise kokkuvõttes edestas karjääri 72. MK-etapivõidu saanud Shiffrin teiseks tulnud rootslannat Sara Hectorit 0,86 sekundiga, Gisin jäi 1,08-sekundilise kaotusega kolmandaks.

Shiffrinile oli see hooaja kolmandaks etapivõiduks ning ühtlasi kerkis ta MK-sarja üldarvestuses mööda eelmisest seitsmest MK-sõidust viis võitnud itaallannast Sofia Goggiast, kellel ei õnnestunud teisipäeval oma teist laskumist lõpetada. Shiffrinil on üldliidrina nüüd koos 670 punkti, Goggial on 635 silma.