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Legia ja Bigbank/Kalev leppisid kontrollkohtumises viiki

Korvpall
Hugo Toom ja Markus Ilver Varssavis
Hugo Toom ja Markus Ilver Varssavis Autor/allikas: Bigbank Kalev/Facebook
Korvpall

Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia korvpallimeeskond võõrustas laupäeva õhtul kontrollmängus Bigbank/Kalevit. Mäng lõppes 77:77 viigiga.

Tasavägises mängus läksid meeskonnad Varssavis vaheajale 41:41 viigiseisul, ent siis läks Tallinna klubi juhtima. Veel viis minutit enne kohtumise lõppu oli Bigbank/Kalev ees 73:66, mängu lõpus suutsid Rannula hoolealused aga vahe kinni mängida ning kontrollmäng löppes 77:77.

Kalevi särgis jõudsid kahekohalise punktisummani neli meest, kõigist enim, 30 minutit väljakul veetnud Hannes Saar kogus lõpuks 14 punkti. Owen McCormack ja Kevaughn Allen lisasid 13 punkti, Patrik Saali arvele jäi 11 silma.

Üleplatsimeheks kerkis Legia kasuks 22 punkti visanud Jakub Andrzejwski, Markus Ilver sai võõrustajate ridades platsile 22 minutiks ja kogus selle ajaga neli punkti, kaks lauapalli, kaks korvisöötu ja kaks vaheltlõiget. Bigbank/Kalev tabas viskeid 41-protsendiliselt, lauavõitlus kaotati 35:43.

Järgmisel nädalal alustab Bigbank/Kalev mänge Eesti-Läti liigas, kui neljapäeval kohtutakse kevadise Eesti meistrivõistluste finaalseeria kordusvaatuses võõrsil Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga.

Toimetaja: Anders Nõmm

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