Pargisõidu kvalifikatsioon jäeti ära, Sildaru sai otse finaali

See tähendab, et reedel on kavas kaks naiste finaali, sest laupäeval toimuma pidanud rennisõidu finaal tõsteti samuti ilma tõttu reedele.

Avavoorus 88,75 punkti kogunud Kelly Sildaru pääses Dew Touri rennisõidu kvalifikatsioonist teisena edasi. Teises voorus sai eestlanna 86,25 punkti.

Kvalifikatsiooni võitis MM-i kullanaine Eileen Gu 93,50 punktiga ja kolmandana lõpetas Zoe Atkin 87,00 punktiga.

Rennisõidu finaal algab Eesti aja järgi kell 18.05, pargisõidu finaal kell 21.45.