Sildaru: mida rohkem sõidan, seda julgemaks lähen

"Öösel oli korralik torm," sõnas Sildaru kvalifikatsiooni järel Delfi Spordile. "Võistluse ajal oli kogu aeg pidev tuul. Mingil hetkel ka tuiskas. Üritasin oma laskumiste eel oodata hetki, kus tuuleolud oleksid veidike paremad."

"Mida kõrgemale renni kohale minna, siis seda hirmsam see on. Mida rohkem ma aga sõidan, siis seda julgemaks ma ka lähen. Andsin täna endast kõik, et võimalikult kõrgele hüpata. Ideaalsetes ilmastikutingimustes hüppan ma ikka kõrgemale. Hea ilmaga päevadel pean mõnikord isegi pidurdama, et ma liiga kõrgele ei läheks," rääkis Sildaru, et hüpete kõrgus on element, mida ta tahab rennisõidus parandada.

Neljapäeval on Dew Touril kavas pargisõidu kvalifikatsioon, mis algab Eesti aja järgi kell 21.15.