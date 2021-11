Kontaveit lõpetas aasta maailma seitsmenda reketina

Eesti esireket Anett Kontaveit lõpetas suurepärase hooaja teise poole toel aasta maailma seitsmenda reketina. Aasta viimasest 34 mängust võitis eestlanna 29, kõva kattega väljakutel teenis ta sel hooajal enim matšivõite.

Clevelandis alanud võimsa kümnenädalase perioodi jooksul võitis ta maailma esikümnesse kuuluvate tennisistide vastu viis matši kaheksast, sealjuures sai ta kolm võitu TOP5 mängijate üle. Neli turniirivõitu teeninud Kontaveidist võitis rohkem trofeesid vaid maailma esireket Ashleigh Barty.

Aastalõpu tabelis esikoha hõivanud austraallanna edestas valgevenelannat Arina Sabalenkat ning WTA finaalturniiri võitnud hispaanlannat Garbine Muguruzat.

Kontaveidi ees lõpetasid aasta veel tšehhitarid Karolina Pliškova ja Barbora Krejcikova ning kreeklanna Maria Sakkari, esikümnesse mahtusid ka hispaanlanna Paula Badosa, poolatar Iga Swiatek ning tuneeslanna Ons Jabeur.

Maailma esisaja noorimaks tennisistiks on 17 aasta ja 247 päeva vanune ameeriklanna Coco Gauff, kes on tabelis 22. kohal. Esimese saja sekka mahuvad veel viis teismelist: Leylah Fernandez, Marta Kostjuk, Camila Osorio, Emma Raducanu ja Clara Tauson. Vanimaks naiseks on 40 aasta ja 50 päeva vanune Serena Williams, kes lõpetas aasta 41. kohal.

WTA aastalõputabeli esisaja sekka mahub naisi 35 riigist, kõige enam - 16 - tennisisti esindavad Ameerika Ühendriike. TOP100 seas tegid sel hooajal debüüdi 17 naist.