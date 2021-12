Marten Liiv võimsast rekordist: lõi karbi lahti - et mismoodi?

Möödunud nädalavahetusel püstitas ta USA-s Salt Lake Citys toimunud maailmakarikaetapil Eesti rekordi nii 500 kui ka 1000 meetri distantsil. Salt Lake City on kiire jää poolest tuntud, aga kahtlemata on Liiv ka väga heas sportlikus seisundis.

500 meetri Eesti rekord on nüüd 34,43 sekundit. Erilist tähelepanu väärib noormehe poolt tema põhidistantsil ehk 1000 meetris saavutatud tulemus. Liiv läbis tuhat meetrit ajaga 1.07,103. Varasemat Eesti rekordit parandas ta rohkem kui sekundiga. Tulemus andis A-grupis kõrge kuuenda koha.

Oma praegust seisu hindab Liiv väga heaks. 1000 meetris peaks olümpiakoht olema kindel. Sellel alal jõuab Liiv Pekingisse eeldatavasti edetabelikoha alusel. 500 meetris on väga head lootused olümpiakoht saada tänu kõrgeklassilisele Eesti rekordile.

Eelmise hooaja järel ütlesid, et kui oleksid Salt Lake Citysse saanud, oleks 1.07 ära tulnud 1000 meetris. No tuligi ära! Räägi, kui suurt rõõmu Eesti rekordi parandus sulle teeb. Kas selline parandus tuli kokkuvõttes üllatusena või ei tulnud üllatusena?

Pigem tuli ikka väga suure üllatusena. Kuna Salt Lake Citys on tegelikult päris halb tabloo, kust aegu näha, siis kõigepealt nägin, et mu aeg on 1.07,9. Ma ei tea, kuidas? Siis hiljem vaatasin, et minust mõned paarid hiljem sõitsid 1.07,4 ja vaatasin, et olen ikka liider. Läksin füsio juurde ja küsisin, mis mu aeg oli? Siis ta ütles, et 1.07,1. Siis lõi karbi lahti - et mismoodi? Tegelikult oli väga-väga suur üllatus.

Kui mõtled oma võimetele ja sellele, kuidas oled arenenud, siis laiemalt pilti vaadates ja seda, mida eelmise hooaja järel ise rääkisid, siis see ikka šokk ei ole? Mingis mõttes võimete realiseerimine.

Mingil määral kindlasti. Võib-olla oli see võistlus ka see, et ei seadnud endale ajalisi või kohalisi eesmärke. Ainult keskenduda sõidule ja tulemus, mis tuleb, on lihtsalt boonuseks. Võib-olla 1.07,1 - kuna ma ei oodanud midagi, siis tuligi suure üllatusena.

Kas vahe parematega näitab ka midagi? Kas vaatad seda ja teed sellest mingeid järeldusi?

Mingil määral tuleb ikka ennast maailma parimatega võrrelda. Minu meelest pole ma kunagi varem võitjale nii lähedal olnud. See teeb ainult heameelt.

Mis Calgary nädalavahetuseks plaanid, eesmärgid ja soovid on? See ju juba koputab uksele.

Ega midagi muud tegema ei pea. Tuleb sõita samamoodi nagu Salt Lake Citys ja teha enda parim tulemus. Natuke rääkisin treeneriga ja kahjuks on treener praegu karantiinis, kuna sai koroonapositiivse testitulemuse. Näost-näkku me pole seda sõitu analüüsinud, aga teeme seda kindlasti tulevikus. Kindlasti leiame videopildist mingisugused väikesed nüansid, mille kallal tulevikus tööd teha.

A-grupp on kiiruisutamises staatuse sümbol ja mida oled alati ise soovinud. Kui oluline see, et selle endale välja võitlesid ja said teha ilusa sõidu?

A-grupis on parem sõita. Sul on 20 uisutajad ja nad kuuluvad maailma paremikku. Teinekord on B-grupist väga raske saada A-gruppi. Õnneks läks Stavangeri etapil väga hästi - suutsin seal saada teise koha ja alustada Salt Lake Citys A-grupis. Plaan läks täide.