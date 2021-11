Kontaveit seisab Mehhikos silmitsi raskete tingimustega

Guadalajara asub merepinnast 1500 meetri kõrgusel ja teisipäeval sõnas Eesti esireket Anett Kontaveitki, et hõre õhk teeb tennisistide jaoks palli kontrollimise keeruliseks. Tema alagrupivastase, kahekordse slämmiturniiride võitja Garbine Muguruza sõnul on ta Mehhikos varem mänginud, kuid mitte sellistes tingimustes.

"Ma ei ole kunagi varem midagi sellist kogenud," rääkis hispaanlanna finaalturniiri eel reporteritele. "See kõrgus... olen Mehhikos varem teistes tingimustes hästi mänginud. Praegu on mul keeruline harjuda, sest see on minu jaoks uus. On raske palli kontrollida ja harjuda nii kõrgel mängimisega, aga tean, et see on keeruline kõigi jaoks."

Kohanemisraskusi kurtis ka tema kaasmaalanna Paula Badosa, kreeklanna Maria Sakkari sõnul saab Guadalajaras esmatähtsaks eksimuste vähendamine. "Teadsime, et tuleme 1500 meetri kõrgusele, teadsime, et peame kohanema," tõdes Sakkari. "Tean sedagi, et ma ei pruugi siin oma parimat tennist mängida, aga pean sellega leppima. Siin teeme vigu, mida madalamal mängides ei teeks."

Finaalturniirile kõrgeima asetusega saabunud valgevenelanna Arina Sabalenka sõnul valmistasid mäestikutingimused talle alguses palju peavalu. "Esimesel päeval siia tulles ei olnud ma üllatunud, vaid šokeeritud, sest ma ei suutnud midagi kontrollida," rääkis Sabalenka. "Leidsin ideaalse keeletugevuse, sain hakata treenima ning arvan, et tunnen end siin iga päevaga üha paremini."