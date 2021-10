Sildaruta toimunud hooaja esimese MK-etapi võitis tiitlikaitsja

Algselt pidi Churis võitja selguma kolme hüppe põhjal, ent tugevad tuuled lükkasid võistlust kaks tundi edasi ja ähvardasid selle üldse ära jätta. Tuule vaibudes otsustati, et sportlased sooritavad kaks hüpet.

Parima naisena teenis valitsev MK-sarja üldvõitja Tess Ledeux oma teise vooru hüppe eest 95,25 punkti (left double cork 1260 mute), prantslanna järel sai teise koha kodupubliku lemmik Sarah Höfflin 93,25 punktiga (switch right dub 1080 mute). 91-punktine hüpe tõi kolmanda koha kanadalannale Elena Gaskellile.

"Mul on väga hea meel taas pjedestaali kõrgeimal astmel seista," ütles karjääri esimese Big Airi MK-võidu teeninud Ledeux. "Naiste tase on läinud väga kõrgeks, on hea näha sellisel tasemel suusatamist. Hooaja esimese MK-etapi võit annab mulle enesekindlust."

Churis pidi hooaja avastardi tegema ka Sildaru, kes vigastas aga kuu alguses Šveitsis toimunud treeninglaagris treeningsessiooni käigus oma vasaku käe kämblaluud.