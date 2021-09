Maailma esireket võib WTA finaalturniirilt eemale jääda

Traditsiooniliselt aasta lõpus toimuv finaalturniir toimub koroonaviiruse leviku tõttu sel aastal Hiina linna Shenzheni asemel hoopis Guadalajaras Mehhikos.

Barty treener Graig Tyzzer ütles, et kohapealsed tingimused on mängijate jaoks uued ning hirmutavad.

"Me saime just teada, et võistlus toimub Mehhikos 1500 meetri kõrgusel merepinnast ning nad kasutavad rõhuvabasid palle, mis normaaltingimustes ei põrka. See ei oleks maailma parimatele mängijatele hea reklaam, kui nad peavad sellistes tingimustes esimest korda mängima," sõnas Tyzzer.

Treener lisas, et 2019. aasta finaalturniiri võitja Barty seaks turniiril osalemisega ohtu Austraalia lahtised, sest Mehhikost koju Austraaliasse naastes peaks Barty olema kaks nädalat isolatsioonis

Barty langes US Openil konkurentsist kolmandas ringis ning on treeneri sõnul siiani kaotusest füüsiliselt kui ka vaimselt väsinud.

"Hetkel vajab ta veel puhkust. See ei ole meie jaoks lihtne reisida Mehhikosse ja seal mängida ning siis tulla tagasi Austraaliasse ja veeta kaks nädalat isolatsioonis. Seda otsust ei saa kiirustades teha."

Eelmisel aastal jäi finaalturniir koroonaviiruse leviku tõttu ära.

Turniir algab sel aastal 8. novembril.