Sabalenka pääses vigastuse kiuste US Openil kolmandasse ringi

Sabalenka pääses turniiri kolmandasse ringi, kui alistas 23-aastase Zidanseku 6:3, 6:1. Minut üle tunni väldanud kohtumises kukkus avasetis Sabalenka kõvasti ning pani seejärel mängupausidel pidevalt vigastatud käele jääd peale.

"Kartsin, et olin selle ära murdnud, see oli tõesti valus," ütles valgevenelanna pärast kohtumist ning lisas, et tundis matši ajal, kuidas ta käsi järjest enam paiste läks. "Olen väga õnnelik, et sain matši lõpetada. Mul on üks lisapäev, et aru saada, mis toimub ja proovin nii hästi taastuda, kui võimalik."

Sabalenka kohtub reedel ameeriklanna Danielle Rose Collinsiga (WTA 29.), kes alistas enda teise ringi kohtumises 20-aastase sloveenlanna Kaja Juvani (WTA 109.) 6:4, 6:2.

Naiste üksikmängus pääses kolmandasse ringi veel Prantsusmaa lahtised võitnud Barbora Krejcikova (WTA 9.), kes alistas ameeriklanna Christina Mchale'i (WTA 119.) veenvalt 6:3, 6:1.

Anett Kontaveidi paarismängu partner Darja Kasatkina (WTA 27.) lunastas samuti pääsme kolmandasse ringi, kui alistas Tokyo olümpiamängudel üksikmängus hõbemedali võitnud Marketa Vondrousova (WTA 82.) 3:6, 6:4, 6:4. Kasatkina kohtub järgmises ringis ukrainlanna Elina Svitolinaga (WTA 5.), kes alistas maailma 231. reketi Rebeka Masarova 6:2, 7:5.

2017. aastal US Openil meistriks tulnud ameeirklanna Sloane Stephens (WTA 66.) ning 17-aastane kaasmaalane Coco Gauff (WTA 23.) pidasid mängupäeva viimases kohtumises Arthur Ashe areenil lahingu, milles peale jäi Stephens, alistades noore Gauffi 6:4, 6:2.