Matšpalli päästnud Pliškova tegi US Openi ässarekordi

Karolina Pliškova päästis USA lahtiste tennisemeistrivõistluste teises ringis maratonmängus matšpalli ja püstitas ühtlasi US Openi ässade rekordi.

Turniiril 4. asetatud Pliškova alistas ligi kaks ja pool tundi kestnud kohtumises 7:5, 6:7 (5), 7:6 (7) ameeriklanna Amanda Anisimova (WTA 75.).

Otsustavas setis päästis esmalt Anisimova seisul 5:5 neli murdepalli ning sett läks kiiresse lõppmängu, kus äsja 20-aastaseks saanud Anisimova asus 4:1 juhtima, kuid ameeriklanna 5:2 eduseisust võitis Pliškova neli punkti järjest ja teenis esimese matšpalli. Anisimova suutis selle päästa ja ise matšpallini jõuda, kuid Pliškova viigistas taas seisu ja jäi lõpuks kiires lõppmängus peale 9:7.

Pliškova servis mängu jooksul 24 ässa. Statistikaarvestust on peetud alates 1998. aastast ja kunagi varem pole ükski naine US Openil nii palju ässasid kirja saanud. Senine rekord pärines 2019. aastast, kui sakslanna Julia Görges servis 21 ässa.

"Ilmselt kuna panin enda serviga tema nii suure pinge alla, pidi ka tema niimoodi servima. Mulle tundub, et sundisime mõlemad üksteist hästi servima ja sellepärast murdeid väga polnudki," arutles Pliškova. "Tavaliselt on naiste tennises väga palju murdeid, nii et minu arvates oli meie mäng päris muljetavaldav."

Viis aastat tagasi US Openil finaali jõudnud Pliškova läheb kolmandas ringis vastamisi Austraaliat esindava Ajla Tomljanoviciga (WTA 46.), kes alistas 7:6 (6), 6:4 horvaatlanna Petra Martici (WTA 32.).

Tunamullu US Openil triumfeerinud, kuid eelmise aasta turniirilt vigastuse tõttu eemale jäänud kanadalanna Bianca Andreescu jätkab võidulainel. 6. asetatud Andreescu sai veidi üle pooleteise tunni kestnud matšis 6:4, 6:4 jagu ameeriklanna Lauren Davisest (WTA 98.).

Järgmisena läheb Andreescu vastamisi n-ö õnneliku kaotajana põhiturniirile pääsenud belglanna Greet Minneniga (WTA 104.), kes oli 6:4, 6:4 parem Ljudmilla Samsonovast (WTA 52.). Profitenniseajastul on Minnen alles viies õnnelik kaotaja, kes on US Openil kolmandasse ringi jõudnud. Minnen pääses põhitabelisse Läti esireketi Jelena Ostapenko viimase hetke loobumise tõttu.