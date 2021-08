Ka Venus Williams jätab US Openi vahele, kuid plaanib karjääri jätkata

41-aastane seitsmekordne suure slämmi turniiri võitja Venus Williams teatas, et jätab sarnaselt enda õe Serena Williamsiga koduse US Openi turniiri vigastuse tõttu vahele, kuid proovib võimalikult kiiresti väljakule naasta.

Serena Williams teatas kolmapäeval, et jätab reievigastuse tõttu US Openi vahele. Loetud tunnid hiljem tegi tema vanem õde Venus Williams sarnase teate ning ütles, et jääb jalavigastuse tõttu koduselt slämmiturniirilt kõrvale.

"See on väga pettumustvalmistav, mul on olnud terve suvi jalaga probleeme ja ma lihtsalt ei suuda sellest läbi töötada," teatas endine maailma esireket. "On olnud mitmeid olukordi, kus ma olen suutnud midagi välja mõelda, aga seekord ma ei suutnud imet teha."

"Jään US Openilt kõrvale, see on mu lemmik slämm. Mul on olnud nii palju häid mälestusi ja ma ei jõua ära oodata, mil uuesti väljakule pääsen. Töötan oma meeskonnaga, et see juhtuks võimalikult vara, aga praegu kuupäeva anda ei saa," lisas 41-aastane tennisetäht.

Venus Williams võitis US Openi kahel järjestikusel aastal (2000 ja 2001) ning jättis viimati koduse suure slämmi turniiri vahele 2006. aastal. Käesoleva aasta turniir oleks olnud tema karjääri 23.

Teisipäeval piirdus Chicagos peetaval US Openi soojendusturniiril Williams avaringiga, kus kaotas Taiwani päritolu tennisistile Su-Wei Hsiehile (WTA 81.) 2:6, 3:6.

Williamsi õdedele lisaks jätavad US Openi turniiri vahele ka Sofia Kenin, Roger Federer ja Rafael Nadal.