Maailma viies reket nakatus koroonaviirusega ega mängi US Openil

Eelmise aasta Austraalia lahtiste võitja, maailma edetabelis viiendal real paiknev Sofia Kenin teatas, et on sunnitud USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel mängimisest loobuda, kuna ta nakatus koroonaviirusega. Seejuures on Kenin ka vaktsineeritud.

"Mul on pettumust valmistavad uudised," kirjutas 22-aastane Kenin sotsiaalmeedias. "Andsin hiljuti positiivse koroonaproovi. Õnneks olen vaktsineeritud ja seetõttu on siiani olnud üsna leebed sümptomid. Aga olen juba mitmel korral andnud positiivse proovi ja seetõttu ei saa ma järgmisel nädalal US Openil mängida."

"Plaanin järgmistel nädalatel keskenduda sellele, et saaksin terveks ning seejärel valmistuda sügisesteks turniirideks," lisas Kenin. "Aitäh, et mind toetat! Soovin teistele mängijatele New Yorgis edu."

Lisaks Keninile on naistest turniirist loobunud ka õed Serena ja Venus Williams, meestest jäävad kõrvale tiitlikaitsja Dominic Thiem, Rafael Nadal ja Roger Federer.

USA lahtiste põhiturniir algab esmaspäeval, 30. augustil.