Vigastatud Serena Williams jätab koduse slämmiturniiri vahele

39-aastane USA tennisetäht Serena Williams teatas, et vigastatud reie tagakülg ei luba tal U.S. Openil 24. suure slämmi turniiri võitu jahtida.

Endine maailma esireket kirjutas sotsiaalmeedias, et on olukorda põhjalikult kaalunud ja arstide ning meditsiinilise meeskonna soovitusi arvesse võttes on targem USA lahtistest loobuda ning jalal täielikult terveneda lasta.

"New York on maailma üks enim elevust tekitavamaid linnu ja üks mu lemmikumaid kohti, kus mängida – kindlasti hakkan fänne igatsema, aga elan kõigile kaugelt kaasa. Tänan teid jätkuva toetuse ja armastuse eest. Näeme varsti," lisas ameeriklanna.

23-kordne slämmiturniiri võitja on tagareiega kimpus olnud Wimbledonist saati, kui Williams avaringi kohtumises Aliaksandra Sasnovitši vastu väljakul libastus ja seejärel ka loobumisvõidu andis.

Kuuel korral kodusel suurel slämmil võidurõõmu maitsta saanud ameeriklanna jaoks on tänavuselt U.S. Openilt eemalejäämine esimeseks peale 2017. aastal emaks saamist.

Järgmisel kuul 40. sünnipäeva tähistav Williams võitis viimase slämmiturniiri 2017. aastal Austraalias. Peale seda on ta küll neljal korral finaali jõudnud, kuid alati teiseks jäänud.