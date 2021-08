Hooaja lõppenuks kuulutanud Thiemil jääb US Openi tiitel kaitsmata

"Kahjuks pean US Openi vahele jätma ja ei tule sellel hooajal rohkem väljakule. See, et ma ei saa New Yorgis tiitlit kaitsta, valmistab mulle palju pettumust, aga ma ei ole juuni alguses Mallorca turniiril saadud randmevigastusest taastunud," kirjutas maailma kuues reket Twitteris.

"Seda otsust oli väga raske vastu võtta, aga tean, et see oli õige valik. Mul on ees pikk karjäär ja on tähtis mitte riskida ning tagasi väljakule kiirustada. Tahan kõiki toetuse eest tänada," lisas Thiem.

Mullu alistas Thiem US Openi finaalis 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (6) Saksamaa esinumbri Alexander Zverevi. Temast sai meeste seas esimene uus slämmivõitja pärast 2014. aastat, kui Marin Cilic võitis New Yorgis Kei Nishikorit.