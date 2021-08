Kenin ja õed Williamsid loobusid US Openi eelturniirist

Tänavune Cincinnati turniir leiab aset 16.-22. augustil ning on üheks soojenduseks aasta viimasele slämmiturniirile, USA lahtistele.

"Kahjuks ei saa ma järgmisel nädalal Cincinnati turniirist osa võtta, sest taastun jätkuvalt Wimbledonis saadud jalavigastusest," teatas kahel korral turniiri võitnud Serena Williams teisipäeval. Cincinnati turniiri korraldajad ei täpsustanud, miks loobus võistlemast tema vanem õde Venus.

Oma puudumist kinnitas ka maailma neljas reket Sofia Kenin, kes jõudis seal tunamullu poolfinaali. "Taastun hästi ja loodan, et saan sel kuul mängida US Openil, aga tunnen, et vajan veel üht nädalat," sõnas mullune Austraalia lahtiste võitja.

Küll peaksid Cincinnatis teiste seas väljakule tulema maailma esireket Ashleigh Barty, neljakordne slämmiturniiride võitja Naomi Osaka, valitsev Prantsusmaa lahtiste võitja ja paarismängu olümpiakuld Barbora Krejcikova ning tiitlikaitsja Viktoria Azarenka. Samuti on võistlustules Eesti esireket Anett Kontaveit.