Vigastus sunnib Nadali ka Montreali turniiri vahele jätma

35-aastane maailma neljas reket ei mänginud Wimbledonis ega Tokyo olümpiamängudel, öeldes, et vajab pärast pikka liivahooaega puhkust. Eelmisel nädalal mängis hispaanlane Washingtonis, kuid nüüd jääb vähem kui kolm nädalat enne US Openi algust vahele ka Montreali võistlus.

"Mind on see probleem saatnud juba mitu kuud. See ei ole rõõmus olukord," rääkis Nadal teisipäeval. "Kõige tähtsam on tennist nautida. Selle valuga ei ole see võimalik."

Montrealis asendab Nadali põhitabelis kaasmaalane Feliciano Lopez.