Federer läheb taas operatsioonile, kuid plaanib väljakutele naasta

Eelmisel nädalal 40. sünnipäeva tähistanud Federer käis mullu kahel põlveoperatsioonil, kuid tänavu andis vigastus Wimbledoni slämmiturniiril taas tunda.

"Pärast seda, kui end muruhooajal vigastasin, olen arstidega teinud mitmeid uuringuid. Paraku ütlesid nad mulle, et selleks, et end pikemas perspektiivis paremini tunda, pean minema operatsioonile," rääkis šveitslane oma Instagramis.

"Olen mitu nädalat karkudel ning tennisest eemal mitu kuud. See saab olema raske, aga samas tean, et see on õige otsus, sest tahan olla terve. Tahan jätta endale võimaluse võistluskarussellile naasta," lisas Federer.

Federer käis mullu lõikuslaual veebruaris ja mais, pärast seda on ta mänginud viiel turniiril, kõik tänavu. Viimati võistles ta Wimbledonis. "Olen realistlik; tean, kui raske on sellises vanuses minna järjekordsele operatsioonile. Aga tahan terveneda ja taastuda kindla eesmärgiga, kui olen veel tegevmängija," sõnas ta.