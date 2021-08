Rafael Nadal kuulutas vigastuse tõttu hooaja lõppenuks

Nadal rääkis Instagramis avaldatud videos, et jalg on talle valu teinud juba pikka aega ning selle tõttu on ta vahele jätnud mitmeid olulisi võistlusi. Viimastest turniiridest pidi ta vahele jätma neljapäeval kaheksa paremat välja selgitanud Cincinnati ja enne seda Torontos peetud Kanada lahtised. Samuti ei osalenud ta Tokyo olümpiamängudel ega Wimbledonis.

Nadal tegi juba vigastatud jalale liiga Prantsusmaa lahtistel tänavu juunis, kus tal ei õnnestunud esimest korda peale 2016. aastat tiitlit kaitsta. Hispaanlane alistus poolfinaalis maailma esireketile Novak Djokovicile.

Hispaania äss kirjutas sotsiaalmeedia postituse juurde, et ta lubab tennise mängimise nimel edasi töötada, millest võib järeldada, et varakult lõppenud hooaeg ei jää 35-aastase staari viimaseks.