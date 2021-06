Serena Williams andis Wimbledonis vigastuse tõttu loobumisvõidu

Mäng Sasnovitši ning Williamsi vahel kestis kõigest 34 minutit, kui Williams enam valu tõttu servida ei suutnud ning seetõttu Sasnovitšile loobumisvõidu andis.

Serena Williams is in tears as she serves at 3-3.



She falls again, and retires.



She is in floods of tears as she waves to the crowd.



This absolutely cannot be how her #Wimbledon career ends. It can't. She HAS to come back.



She has to. pic.twitter.com/FQiRgemkda