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Williams ja Mboko pidid kanadalanna vigastuse tõttu turniiri katki jätma

Tennis
Serena Williams ja Victoria Mboko
Serena Williams ja Victoria Mboko Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

23-kordne slämmivõitja Serena Williams naasis sel nädalal üle pika aja tenniseväljakule, kuid tema paariline Victoria Mboko sai kehvasti vigastada ning paar pidi Queen'si turniir katki jätma.

44-aastane Williams ja veerand sajandit noorem Mboko teenisid Queen'si paarismänguturniiri avaringis kolmanda asetusega paari üle võidu. Üksikmängu maailma üheksas reket Mboko jätkas seejärel ka üksikmänguturniiril, kuid vigastas vasakut põlve.

Neljapäeval selguski, et Williams ja Mboko peavad turniiri katki jätma ning Leylah Fernandezele ja Laura Siegemundile veerandfinaalis loobumisvõidu andma. Mboko vigastuse tõsidust ei ole avaldatud, aga pikema pausi puhul peaks 19-aastane kanadalanna jätma vahele 29. juunil algava Wimbledoni slämmiturniiri.

Williams on end registreerunud ka järgmise nädalal toimuvaks turniiriks Berliinis, kus mängib The Timesi teatel koos tšehhitari Karolina Muchovaga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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