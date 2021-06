Kontaveit pidi Wimbledoni avaringis Vondroušova paremust tunnistama

Turniiril 24. asetatud Kontaveit pidi veidi üle poolteise tunni kestnud kohtumises tunnistama Vondroušova 2:6, 6:4, 6:2 paremust. Tšehhitarile on see hooaja esimene võit murul ja ühtlasi ka karjääri esimene võit Wimbledoni põhitabelis. See on teine slämmiturniir järjest, kus Vondroušova alistab avaringis eestlanna - Prantsusmaa lahtiste esimeses ringis sai ta kolmes setis jagu Kaia Kanepist.

Kontaveit võitis avaseti 25 minutiga kindlalt 6:2, murdes kahel korral Vondroušova pallingu. Teise seti avageimis aga teenis tšehhitar mängu esimese murdevõimaluse ja suutis selle ka kohe realiseerida ning asus siis setti 2:0 juhtima. Kontaveit viigistas, aga kaotas seitsmendas geimis taas enda servi, jäädes 3:4 taha. Seisul 4:5 oli Kontaveidil kaks murdepalli, et seis viigistada, kuid Vondroušova suutis need päästa ja esimese settpalli ära kasutada, võites seti 6:4.

Otsustavas setis kaotas Kontaveit avageimis 40:0 seisust enda servi ja uuesti murdis Vondroušova viiendas geimis, minnes 4:1 juhtima. Kontaveit sai järgmises geimis murde tagasi, aga kaotas siis kohe jälle enda pallingugeimi ning Vondroušova vormistas võidu esimesel matšpallil.

Kontaveit servis mängu esimesel poolel väga hästi, aga lõpuks oli esimese servi õnnestumisprotsent 62 ja ta võitis esimeselt servilt 67 protsenti punktidest. Vondroušova vastavad näitajad olid pisut kehvemad – 61 ja 63. Tšehhitar servis seitse ässa ja tegi kuus topeltviga, Kontaveit sai kirja nii kolm ässa kui kolm topeltviga.

Äralöökidest teenis Kontaveit 29 ja Vondroušova 21 punkti, vahe tuli aga sisse lihtvigades – neid sai Kontaveit kirja 26 ja Vondroušova vaid 16.

Mängitud punktidest võitis Kontaveit isegi kaks punkti rohkem – 81 Vondroušova 79 vastu.

Tsehhitar realiseeris kümnest murdevõimalusest viis, Kontaveidil õnnestus kümnest murdepallist ära kasutada neli.

Kontaveidil olid kaitsta kolmandna ringi punktid, ilmselt langeb ta edetabelis mõne koha võrra.

Enne mängu:

21-aastane Vondroušova oli veel mai lõpus maailma edetabelis 21. kohal, kuid kuna ei suutnud kaitsta enda Prantsusmaa lahtiste finaalipunkte, langes ta kohe 20 kohta. Praegu paikneb ta 42. real.

25-aastane Kontaveit on Vondroušovaga varem korra mänginud – 2017. aastal Bieli siseturniiri finaalis, kus noor tšehhitar võitis enda karjääri esimese WTA turniiri, jäädes peale 6:4, 7:6 (6).

Sel hooajal on Vondroušova murul mänginud kaks matši, nii Berliinis kui Eastbourne'is langes ta juba avaringis konkurentsist välja. Kontaveit aga jõudis eelmisel nädalal Eastbourne'is finaali, kus pidi tunnistama lätlanna Jelena Ostapenko 6:3, 6:3 paremust.

Wimbledonis on Kontaveit kolmel viimasel korral – mullu jäi turniir pandeemia tõttu ära – kolmandasse ringi, Vondroušova pole seal seni avaringist edasi pääsenud.