Kontaveit: Vondroušova suutis mu mängu ära rikkuda

Turniiril 24. asetatud Kontaveit pidi veidi üle poolteise tunni kestnud kohtumises tunnistama Vondroušova 2:6, 6:4, 6:2 paremust.

"Ta tegi hästi madalaid lõikeid, mida oli keeruline mööda joont lüüa. Vondroušova seisis ristilöökidele ette ning lõin talle kas täpselt käe peale või pidin väga palju riskima, et mööda joont lüüa," vahendab Postimees Kontaveidi mängujärgseid muljeid.

22-aastane tšehhitar jõudis tunamullu Prantsusmaa lahtistel finaali, kahel eelneval slämmiturniiril Melbourne'is ja Pariisis neljandasse ringi. "Ta on väga hea mängija, kellel on olnud suurepärased tulemused. Ta suutis oma lõigete, tempovahetuste ja stopp-pallidega minu mängu ära rikkuda," lisas Kontaveit.

Eesti esireket pidi Wimbledonis oma avakohtumise pidama juba teisipäeval, ent vihmase ilma tõttu lükkus see kolmapäevale. "Tegelikult tundsin isegi, et üks lisapäev andis mu seljale ja jalale veidi aega taastuda, aga tulemus on selline nagu on," tõdes eestlanna.