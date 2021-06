41-aastane Venus Williams pääses karjääri 23. Wimbleoni turniiril edasi

Kaks tundi ja 40 minutit väldanud kohtumine märkis Williamsi jaoks ühtlasi ka tema karjääri 90. võitu Wimbledonis.

Mängu kõige pikemaks setiks kujunenud avasett möödus tasavägiselt ning kumbki mängija ei pääsenud ette pikemalt, kui üks geim. Seisult 5:5 võitis ameeriklanna kaks geimi järjest ning realiseeris setivõidu. Teises setis saavutas Buzarnescu südika setivõidu ning viigistas matši, kui hoidis Williamsit napilt seti vältel selja taga. Kolmandas setis alustas Williams tugevalt ning haaras 3:0 eduseisu ja lõpetas otsustava seti 6:3 võiduga.

41 years old and she's still out here fighting @venuseswilliams gets her first #Wimbledon singles victory since 2018 to reach the second round pic.twitter.com/hNidu4FYGO