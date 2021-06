Kontaveit: olen nädalaga rahul ja lähen väga hea emotsiooniga Wimbledoni

"Kunagi pole tore finaalis kaotada, kui oled juba nii kaugele jõudnud," sõnas Kontaveit pressikonverentsil. Vastase mängu kohta jätkus eestlannal vaid kiidusõnu. "Ma arvan, et ta mängis suurepärase mängu, oli väga agressiivne ja tõi palle väga hästi tagasi. Mu esimene serv jättis ehk ka natuke soovida. Üldiselt oli ta väga kindel ja mängis head tennist."

Suures plaanis jäi Eesti esireket turniiriga siiski rahule. "See oli minu jaoks väga hea nädal. Mul ei olnud siia tulles mingeid ootusi. Jõudsin finaali, mängisin head tennist, sain võite tasavägistes mängudes. Üldiselt olen selle nädalaga väga rahul ja nüüd on vaja lihtsalt puhata ja Wimbledoni esimeseks mänguks valmistuda."

Mängu võtmeks oli 25-aastase eestlanna sõnul vastase hea tõrje. Oma mänguplaani ei õnnestunud paraku täielikult peale suruda. "Mingi hetk ma hakkasin palju tema eeskäe alt punkte saama. Üritasin hästi palju mängida läbi eeskäe, nagu ma olen alati tema vastu proovinud teha, sest tagakäsi on tal üks tuuri parimaid. Aga teises setis ta leidis ka oma eeskäe alt kindluse. Võib-olla ei olnud minu pallid ka nii pikad ja tugevad kui oleks vaja olnud tema vastu, et sinna piisavalt palju survet saada," ütles Kontaveit.

"Mänge on päris palju järjest olnud ja keha tunneb seda natuke, aga õnneks on paar päeva vahet. Saan homme ilmselt puhata ja esmaspäeval juba Wimbledoni väljakutega harjuda. Hea, et ma sain need mängud, aga kindlasti tuleb natuke keha eest hoolitseda ja puhkepäev ka aitab. Nüüd on mõtted juba järgmisel turniiril", sõnas Kontaveit, kel õnneks suuri tervisemuresid pole.

"Muru tekitab üldiselt alaseljas ja jalgades rohkem pingeid. Pallid on palju madalamal ja ise tuleb olla kiiremini valmis. Eks mul alaselg natuke kange on ja teip on ka peal, aga midagi hullu ei ole. Kuskilt katki pole ja see pole selline asi, mis kiiresti ei paraneks, ütles Wimbledoni turniiriks valmistuv eestlanna.

Seal tuleb juba avaringis pureda tugev pähkel, sest teise ringi pääsemiseks on vaja alistada 21-aastane Tšehhi tennisist Marketa Vondroušova (WTA 40.). "Mul ei ole üldse kerge vastane. Kindlasti tuleb esimeses ringis väga keeruline mäng ja ma väga palju kaugemale pole seal tabelis esialgu vaadanud. Mulle meeldib ring korraga ühele vastasele keskenduda ja eks saab mis saab, sõnas Kontaveit.

"Positiivne nädal annab enesekindlust juurde ja lähen väga hea emotsiooniga Wimbledoni. Paari päeva pärast tuleb jälle valmis olla, endast parim anda," ütles Kontaveit.