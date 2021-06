Kontaveit pidi finaalis lõunanaabri Ostapenko paremust tunnistama

Ostapenkole on see karjääri esimene turniirivõit murul ja ühtekokku neljas, ühtlasi on nüüd lätlanna kõikidel väljakukatetel võidutsenud. Ühtlasi on see Ostapenko esimene võit Kontaveidi üle.

Ostapenko alustas mängu suurepäraselt ja dikteeris rohkem pallivahetusi, samas kui Kontaveit paistis närvilisem ja eksis rohkem. Kohati sai küll Kontaveit rohkem mängu, kuid lõpuks võttis Ostapenko veidi üle tunni kestnud kohtumises kindla võidu. Teise seti alguses haaras Kontaveit valugrimassis enda alaseljast kinni, aga pole teada, kas või kui palju seljavalu tema mängu häiris.

"Õnnitlen Jelenat, ta mängis suurepärase mängu. Mul on olnud väga hea nädal, mängisin head tennist ja olen väga rahul sellega, kuidas sel turniiril mängisin," ütles Kontaveit väljakuintervjuus. "Tulin siia ilma igasuguste ootusteta, aga mul oli väga hea nädal ja lähen hea tundega Wimbledonile vastu."

"Tahan õnnitleda Anetti ja tema tiimi, edu Wimbledonis!" alustas Ostapenko enda kõnet. "Tulin mängule ootusteta, tahtsin lihtsalt tennist nautida. Anett on keeruline vastane, teadsin, et sellest tuleb raske matš."

"Mulle annab see enesekindlust, et suutsin enne Wimbledoni turniiri võita," lisas Ostapenko.

Kontaveit võitis loosi ja valis servi ning võitis ka enda esimese pallingugeimi kindlalt, kuid siis sai Ostapenko hoo sisse, võites viis geimi järjest. Kontaveit sai ühe murde tagasi, kui näitas 2:5 kaotusseisus suurepärast tõrjemängu. Paraku kaotas ta seejärel kohe enda servigeimi, lõpetades geimi topeltveaga.

Teises setis päästis Kontaveit enda esimeses servigeimis murdepalli, kuid järgmises eestlanna pallingugeimis sai Ostapenko murde kätte ja sellest ühest murdest võiduks piisas.

Kontaveit servis mängu jooksul viis ässa ja tegi kolm topeltviga, Ostapenko sai kirja ühe ässa.

Äralöökidest teenis Ostapenko 24 punkti, Kontaveit 17. Lihtvigu kogunes eestlannal 16 ja Ostapenkol 19, mängitud punktidest võitis Kontaveit 50 ja Ostapenko 61.

Kontaveidil oli kogu mängu peale vaid üks murdevõimalus, mille ta ka realiseeris, Ostapenko kasutas kaheksast murdepallist ära neli.

Uue nädala edetabelis tõuseb Kontaveit 25. ja Ostapenko 34. reale. Järgmine turniir on mõlemal esmaspäeval algav aasta kolmas suure slämmi turniir ehk Wimbledon.

Enne mängu:

25-aastane Kontaveit alistas Eastbourne'is avaringis endise maailma teise reketi, venelanna Svetlana Kuznetsova (WTA 38.) 6:4, 3:6, 6:3 ning oli teises ringis 6:3, 6:3 maailma seitsmendast numbrist, kanadalanna Bianca Andreescust. Veerandfinaalis sai Kontaveit pisut üle kahe ja poole tunni kestnud matšis 2:6, 7:6 (2), 7:5 jagu šveitslanna Viktorija Golubicist (WTA 72.). Poolfinaalis sai Kontaveit avasetis 5:4 ees olles loobumisvõidu itaallanna Camila Giorgilt (WTA 75.).

24-aastane Ostapenko alistas avaringis äsjase Prantsusmaa lahtiste finalisti, venelanna Anastassia Pavljutšenkova (WTA 19.) kindlalt 6:1, 6:3, seejärel sai ta 5:7, 6:4, 6:3 jagu eelmisel nädalal Birminghami murul karjääri esimese WTA turniiri võitnud tuneeslannast Ons Jabeurist (WTA 24.) ning veerandfinaalis alistas 1:6, 7:5, 6:2 Birminghami finalisti, venelanna Darja Kasatkina (WTA 34.). Poolfinaalis oli Ostapenko 6:4, 6:1 parem Kasahstani esindavast Jelena Rõbakinast (WTA 21.).

Profiturniiridel on Kontaveit ja Ostapenko omavahel mänginud kahel korral ja mõlemad senised mängud on võitnud Kontaveit – 2015. aastal Ilkleys peetud ITF-i turniiril oli Kontaveit murul parem 6:1, 6:2, viimati olid nad vastamisi 2018. aasta Austraalia lahtistel, kus Kontaveit jäi peale 6:3, 1:6, 6:3.

Esimest korda mängisid nad juunioridena 2011. aastal Linzis, kus poolteist aastat vanem Kontaveit võttis 6:3, 6:1 võidu. Eelmisel suvel mängisid nad Tallinnas peetud Eesti – Läti matšis, siis sai Kontaveit lõunanaabrist jagu 6:2, 6:7 (1), 10:7.

Kontaveidile on see karjääri kaheksas WTA finaal, seni on tal kirjas üks võit – 2017. aastal võitis ta Hollandis s'Hertogenboschi turniiri. Nagu Eastbourne'is, mängiti ka Hollandis muruväljakul. Tänavu jõudis Kontaveit ka Austraalia lahtiste eelturniiril finaali, kuid ajapuuduse tõttu jäi finaalmäng mängimata ning Kontaveit ja ameeriklanna Ann Li nimetati mõlemad finalistideks.

Ostapenkole on see karjääri üheksas WTA finaal, varem on ta saanud kolm võitu – karjääri esimene triumf tuli 2017. aastal Prantsusmaa lahtistel, sama aasta sügisel võitis ta ka Seouli turniiri. Viimase turniirivõidu sai Ostapenko 2019. aastal Linzis. Murul pole Ostapenko varem WTA finaali jõudnud, küll aga on ta 2014. aasta Wimbledoni noorteturniiri võitja.