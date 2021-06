Kontaveit: väga tihedad üheksa geimi olid

"Väga tihedad üheksa geimi olid. Muidugi ma ei oodanud, et see mäng niimoodi järsku lõppeb. Olin valmis pikaks mänguks. Aga ma arvan, et need üheksa geimi olid küllaltki hea tennis. Vastane lööb väga tugevalt, liigub hästi ja mängib murul väga teravalt," kommenteeris Kontaveit intervjuus Eesti ajakirjanikele.

"Peale eilset kahe ja poole tunnist mängu olen piisavalt murul aega veetnud. Kas järjekordne kahe ja poole tunnine mäng oleks mulle füüsiliselt väga head teinud - ma ei oska öelda. Aga kui oleks vaja olnud teha, siis mina olin valmis lõpuni mängima."

Kontaveidil on viimasel ajal mänge kogunenud, aga suurenenud koormus teda veel muretsema ei pane. "Mul kuskilt ei valuta või haiget ei tee. Kui asjad oleks teistmoodi ja mul kuskil valutaks kuskil, siis peaksin selle üle väga pikalt mõtlema, kas oleks tark neid mänge mängida või mitte, aga kuna praegu mu keha hoiab ennast väga hästi koos ja tunnen end hästi, siis ma ei näe põhjust, miks see peaks mulle halvasti mõjuma."

Järgneval Wimbledoni turniiril kohtub Kontaveit avaringis tšehhitar Marketa Vondroušovaga. "Väga raske vastane. Ta on ränkingus natuke kukkunud, aga ta on väga head tennist mänginud. Kui ma õigesti mäletan, siis ta Pariisis mängis Kaiaga. Kindlasti keeruline esimese ringi vastane, aga tunnen end hästi ja kõigiga on võimalik mängida. Aga midagi lihtsat sellest ei ole."