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Henrik Ojamaa ei näinud, kust Inglismaa Kane'ita võinuks need väravad saada

Jalgpalli MM
Foto: ERR
Jalgpalli MM

Inglismaa jalgpallikoondis jõudis läbi raskuste MM-finaalturniiril kaheksandikfinaali ja suur roll selles on meeskonna tipuründajal Harry Kane'il, kelle nimel on kokku juba viis väravat.

"Väga vinge. Ta saab varsti 33. Ta on mänginud sel hooajal äkki 60 mängu? Klubi eest liiga- ja karikamängud, koondisemängud. Ligi 60 mängu - sellises vanuses nii palju mängida ja püsida tervena," lausus ETV spordisaate stuudios Paide Linnameeskonna pallur Henrik Ojamaa.

Inglismaa jäi kohtumise jooksul taha, aga Kane'i kaks väravat viimase veerandtunniga muutsid seisu. "Tema mõju mängule on jätkuvalt nii suur, et Inglismaa mäng suures osas temast sõltub," jätkas Ojamaa.

"Kuigi eile pandi Kongole palju pinget peale ja nende karistusalas suurepäraseid võimalusi nii palju ei olnud. Kaks sellist võimalust ta kasutas ära. See oli tõesti puhtalt tema võit. Seda väravat, kui tema ei oleks olnud väljakul, ma ei näinud, et oleks kuskilt tulemas."

Ojamaa klubikaaslane Henri Anier nõustus. "Mis mulle väga Harry Kane'i juures meeldib - ründaja roll on lüüa väravaid, aga ta jõuab ka kaitsesse appi, ta tuleb ka keskpoolikuid aitama. Ta teeb seda musta tööd ka väga palju," juhtis Anier tähelepanu.

"Teda jagub väljakul igale poole. Seda treenerid väga hindavad tema juures. Ta on tõesti see vend, kes võib neid mänge otsustada. Ma arvan, et Inglismaal räägitakse temast lähitulevikus kui kõige paremast Inglismaa koondislasest üldse."

Ojamaa sõnul võib see võtta ka pisut mõtlikuks, et nii palju sõltub ühest mehest. "Mulle meeldis Inglismaa kõige rohkem esimeses mängus, kus nad mängisid Horvaatiaga. Nad olid juba 3:2 ees, aga võtsid endiselt riske. Äärekaitsjad tõusid, nad mängisid justkui väga vabalt."

"Kuigi Inglismaal on läinud suurturniiridel üpris hästi, siis ikkagi see mäng on pingeline," tunnistas Ojamaa. "Nad tunnevad kindlasti kodust survet hästi palju. Pole ammu võitnud Inglismaa. Paberil väga hea meeskond ja peaks võitma."

Järgmisena ootab neid üks finaalturniiri võõrustajatest Mehhiko, kes on seni olnud väga kindel ja keda toetavad koduseinad.

"Pärast esimest mängu on kõigis mängudes veidi sarnane muster. Nad on natuke pinges, aga lõpuks ikkagi Harry Kane on need mängud nende kasuks kallutanud," ütles Ojamaa. "Aga järgmine mäng on hoopis teisest klassist vastane ja hoopis raskem vastane. Kas seal ainult Kane'ist piisab - ma natuke kahtlen."

Toimetaja: Siim Boikov

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