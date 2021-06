Noore sloveenlanna suurepärane turniir jätkub ka poolfinaalis

23-aastasest Zidansekust sai pühapäeval esimene Sloveenia tennisist, kes suure slämmi turniiril veerandfinaali jõudnud. Teisipäevase võiduga Badosa üle sai sloveenlanna kätte ka enda karjääri esimese põhiturniiri võidu.

Badosa, kes matši minnes oli viimasest 18 mängust võitnud suisa 16, alustas veerandfinaali hästi, kui asus esimeses setis 3:0 ette. Zidansek seejärel aga viigistas seisu, misjärel mängijad vahetasid geimivõite, kuni seisult 5:5 Zidansek kaks järjestikust geimi võitis ja esimese setivõidu realiseeris.

Teine sett möödus samamoodi tasavägiselt ning kuigi sloveenlannal õnnestus minna 4:2 ette, toibus Badosa hästi ning võitis neli järjestikust geimi, et viia mäng otsustavasse viimasesse setti.

Ligi tund aega kestnud kolmandas setis alustas Badosa taas hästi, kuid Zidansek ronis esialgsest kaotusseisust setti tagasi ning asus 3:2 juhtima. Seejärel ei andnud pingelises veerandfinaalis Zidansek enam kordagi edu käest ning seisult 6:6 võitis ta kaks järjestikus geimi, et realiseerida seti- ja mänguvõit ning edasipääs poolfinaali.

Zidansek lülitas suurepärases vormis oleva Badosa Prantsusmaa lahtiste konkurentsist ligi kahe ja poole tunniga. Badosa tegi tervelt üheksa topeltviga sloveenlanna kolme vastu.

No.85 Tamara Zidansek came to #RG21 seeking her 1st RG MD win (0-2).



Beat No.7 Andreescu, Brengle, Parma semifinalist Siniakova, Istanbul champ Cirstea, and now Belgrade champ Badosa.



Lowest-ranked Slam semifinalist since No.131 Nadia Podoroska just two Slams ago. #RG21 pic.twitter.com/zQQHrB7T9M