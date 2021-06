Veerandfinaali jõudnud Zidansek tegi Sloveenia tenniseajalugu

23-aastane sloveen pääses oma karjääris esimest korda grand slam'il veerandfinaali ning ühtlasi sai temast esimene Sloveenia tennisist, kes grand slam'il nii kaugele jõudnud. Sama saavutusega on sloveenid küll ka varem hakkama saanud, kuid seda Jugoslaaviat esindades. 1991. aasta ja Sloveenia iseseisvumise järel ei ole veerandfinaalis ükski sloveen mänginud.

Sloveenia tennisistide parimate tulemuste eest vastutas seni Katarina Srebotnik, kes jõudis neljandasse ringi kolmel korral. Prantsusmaa lahtistel 2002. ja 2006. aastal ning USA lahtistel 2008. aastal. Parimaks kohaks WTA edetabelis jäi 20. koht.

There's a new Zizou in France



With a 7-6(4), 6-1 victory over Cirstea, @tamara_zidansek becomes the first woman representing Slovenia to reach the last eight at a major



