Ott Tänaku eelistus: pigem rohkem tiime, kui uhked autod

Autoralli valitsev maailmameister Ott Tänak usub, et rallijuhtide plaan tulevikus kulusid kokku hoida ja rohepööret propageerida on sammud õiges suunas.

"Peame pisut kulusid kokku hoidma. Mõnedele madalama eelarvega tiimidele on see kindlasti kallis ala, aga ma arvan, et palju olulisem on rohkemate tiimide hulk kui peene välimusega autod," lausus eestlane intervjuus väljaandele DirtFish.

Tänaku jaoks on siiski oluline, et auto võimed 2022. aastal eesootavate muutuste tõttu liialt ei kannataks.

"Isegi kui eelarve tõmmatakse koomale, suudame ikka kiirust säilitada. Kui mootor jääb samaks, siis säilitame jõudluse ja peame üritama kaalu nii madalana hoida kui võimalik," lisas ta. "Kõige tähtsam on, et autod oleks kiired. WRC ei saa kindlasti jätkuda R5 autode tasemel."

Lisaks hübriidmootorite kasutuselevõtule ootavad sõitjad ka ühesugused universaalsed turvapuurid. "Uus aku ja hübriidmootori detailid lisavad kaalu, aga uus turvapuur ja muudatused keres hoiavad seda pisut kokku," jätkas Tänak.

"Ma olen kindel, et leiame kohti, kus saame kaalu isegi rohkem alandada. Võib-olla suudame muuta autod kergemaks kui praeguseks ja see lisaks vaatemängulisust."

"Kui autod on mängulisemad, siis võib see olla lõbus. Lõbus on ka praegu, kui autod on võimsad, aerodünaamika ja geomeetria tõeliselt head, muudavad auto sõitjate jaoks stabiilseks ja ettearvatavaks. Nii on autodega väga hea sõita ja see lisab kõvasti enesekindlust - peame tagama, et nii ka jätkuks."

Kokkuvõttes leiab ta, et organiseerijate valitud tee on kohane. "Ma arvan, et hübriid on midagi... ma ei tea, kas oleme selle suured fännid, aga muudatusi on vaja. Spordiala vajab rohelist poolt ja see on õige suund."